Магазины и земли «Холидея» выставили на торги одним лотом

Конкурсный управляющий банкротящегося «Холидея» Трофим Кузнецов объявил о начале открытого аукциона по продаже имущества ритейлера, находящегося в залоге у «Газпромбанка».

Объявление о начале торгов опубликовано на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. В лот входят 42 здания, помещения и земельных участка в Новосибирской и Омской областях, а также Алтайском крае. Начальная цена лота – 642,3 млн рублей. Заявки начинают приниматься с 30 марта, срок окончания подачи заявок – 29 мая текущего года. Задаток составляет 20% от начальной цены лота.

В конце февраля текущего года Трофим Кузнецов обнародовал отчет по итогам инвентаризации имущества «Холидея», выполненной «Институтом оценки собственности и финансовой деятельности». Согласно отчету, рыночная стоимость имущества ритейлера по состоянию на конец января текущего года составила более 1 млрд 388 млн рублей.

ООО «Компания Холидей» было признано банкротом в июле 2018 года. В марте текущего года в компании началась процедура наблюдения. ГК «Холидей» ранее являлась одним из крупнейших продуктовых ритейлеров Сибири. В нее входили порядка 500 магазинов в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областях, Республике Алтай. Учредителями зарегистрированного в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области ООО «Компания «Холидей» является кипрская «Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед» (более 99% предприятия) и бизнесмен Николай Скороходов.

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