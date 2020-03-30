В новосибирском банке заподозрили хищения

Как стало известно «Континенту Сибирь», Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в правоохранительные органы с заявлением о предполагаемом хищении средств ликвидируемого новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие».

Информация о поданном заявлении содержится в отчете АСВ, опубликованном в понедельник в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Заявление по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) было подано 31 декабря прошлого года. «Агентством, в рамках его компетенции, принимаются все необходимые меры, направленные на принятие законного решения по заявлению», — говорится в сообщении АСВ.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у КБ «Взаимодействие» в июне 2019 года в связи с «неоднократным нарушением законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России». Сейчас ООО КБ «Взаимодействие» находится в стадии ликвидации. По данным АСВ, в ходе инвентаризации имущества и активов банка была выявлена недостача по кредитным договорам, предоставленным физическим лицам, в размере более 15 млн рублей, а также по прочим активам на сумму около 1, 6 млн рублей. «В результате проведенных ликвидатором мероприятий по работе с недостачей, в том числе претензионно — исковой работы, на счет банка, открытый в агентстве, поступили денежные средства в размере 53 тыс. рублей. В настоящее время ликвидатором банка продолжается работа по возврату оставшейся части недостачи», — уточнили в агентстве.

ООО КБ «Взаимодействие» было зарегистрировано в Новосибирске, работает под этим брендом на рынке с 2010 года. Банк основан новосибирским бизнесменом Андреем Добровым в рамках группы компаний «Белон», однако позже был продан. Сейчас учредителями финансовой организации являются 7 физических лиц и ООО «Альхена». Размер уставного капитала – 235,2 млн рублей. В сентябре 2018 года банк сообщил о закрытии ряда офисов и сворачивании собственной сети банкоматов «в рамках оптимизации». Банк являлся участником системы страхования вкладов, по величине активов в банковской системе России занимаел 444-ю позицию.

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