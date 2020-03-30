В Кузбассе вылечили еще одного больного COVID-19

За прошедшие выходные в Кемеровской области один из больных, имевших подтвержденный диагноз заболевания коронавирусной инфекцией, был выписан из больницы после излечения. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

По состоянию на вечер 29 марта, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кузбассе обнаружено не было. Один из двух пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выписан из инфекционной больницы, второй продолжает получать лечение, состояние больного врачи оценивают как удовлетворительное.

Всего в настоящее время в Кемеровской области под наблюдением медиков находятся 14 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.

В Кузбассе, так же как и соседних областях, на время карантина изменен график движения общественного транспорта. Так, в городах Мариинск, Мыски, Белово, Тайга, Киселевск и Прокопьевск общественный транспорт по городским и пригородным маршрутам будет работать по расписанию выходного дня.

Напомним, 24 марта губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обеспечить интернетом отдаленные села Кузбасса.

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