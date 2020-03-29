27 марта губернатор Новосибирской области подписал постановление, регламентирующее работу предприятий в период борьбы с коронавирусом. В нем в том числе рекомендовано приостановить работу фитнес-центров и спортивных клубов на период с 28 марта по 5 апреля. «Континент Сибирь» проанализировал, кто из участников этого рынка последовал, а кто не последовал рекомендациям главы области.

Полностью закрыли свои клубы на карантин на указанный период сети Alex Fitness (3 клуба), Hammer Fit (4 клуба), Metro Fitness (4 клуба). Причем каждая из сетей проинформировала своих клиентов о том, что их абонемент на этот период будут заморожены. Аналогичное решение принял клубы Fitness Project и Academic.

Вместе с тем, в одной из самых крупных новосибирских сетей Extreme Fitness (6 клубов), напротив, лишь изменили время работы ряда центров, а также временно закрыли клуб на Курчатова.

Иначе обстоит ситуация в премиум-сегменте фитнес-услуг. Решение о закрытии на время карантина принял новосибирский франчайзинговый клуб федеральной сети World Class. В фитнес-центре решили проводить тренировки в режиме онлайн в Instagram. Закрыть свои двери решил и располагающийся в апарт-комплексе Park Residence «Фитнес парк».

Вместе с тем, два других участника премиум-сегмента фитнес-центров — X-Fit Plaza и EDGE — решили не закрываться на карантин. Так, в новосибирском клубе EDGE лишь временно отменили групповые тренировки с 28 марта по 5 апреля, а также закрыли EDGE Bar, о чем свидетельствует сообщение в паблике компании в Instagram.

В федеральной сети X-Fit также не стали закрывать два своих клуба в Новосибирске, но проинформировали клиентов о предпринятых мерах предосторожности. «Мы усилили обработку поручней и оборудования, выдали сотрудникам средства персональной защиты. В клубе есть антисептические средства для рук. Весь наш персонал ежедневно проходит контроль самочувствия и температуры тела», — говорится в сообщении клуба X-Fit на левом берегу Новосибирска.

Примечательно, что вместо карантина в сети предложили своим клиентам принять участие в онлайн-забеге. «4 и 5 апреля мы выйдем на старт (каждый в своем городе) и преодолеем 1, 3, 5 или 10 км», — отмечается в сообщении компании. На вопрос о том, соответствует ли это карантинным условиям, в компании отметили, что речь идет о «соло-тренировках», а принять участие в этом забеге можно, «не выходя на улицу».

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