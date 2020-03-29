В Омске зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом

В Омской области зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией, ее диагностировали у семьи, вернувшейся из турпоездки в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили в региональном минздраве, зараженной оказалась семья из трех человек. Тест на коронавирус, взятый по эпиднормам на 10 день после возвращения, дал положительный результат. После этого больные были помещены в специально отведенный бокс инфекционной больницы. Сейчас врачи оценивают состояние зараженных, как удовлетворительное. Установлены лица, входившие в контакт с семьей, они находятся в режиме изоляции. Всего в Омской области под домашним наблюдением сейчас находятся 6265 человек, включая 610 человек, которые прилетели в ночь с субботы на воскресенье. 21 омич — в стационаре инфекционной больницы.

Кроме того, первый случай коронавирусной инфекции в минувшую субботу был диагностирован в Иркутске. Положительный результат анализа оказался у 62-летней женщины, возвращавшейся из ОАЭ транзитом через Новосибирск, рейсом 5227. Сейчас установлены и направлены на тестирование 47 контактировавших с ней человек, пассажиров того же рейса. Еще 30 медикам, полиции и Росгвардии предстоит найти. Также в областной инфекционной больнице Иркутска находится женщина, вернувшаяся из Вьетнама. У нее отрицательные анализы на COVID-19, однако у входившей с ней в контакт девочки, по данным пресс-службы регионального правительства, «первый тест дал сомнительный результат». Вечером 28 марта пришел отрицательный тест из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Для уточнения результата анализы женщины и девочки направлены в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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