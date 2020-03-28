Как ранее сообщал «Континент Сибирь», в связи с угрозой распространения коронавируса новосибирские многофункциональные центры планируют прекратить прием и выдачу документов с 30 марта по 5 апреля. Это значительно увеличило количество посетителей МФЦ в субботу, 28 марта.

Напомним, что начиная с 6 апреля 2020 года прием в МФЦ будет осуществляться только по предварительной записи. «У кого назначен прием с 30 марта по 4 апреля включительно, позвонят специалисты МФЦ, и запишут на прием в удобное время», — уточнили 27 марта в правительстве Новосибирской области.

28 марта в новосибирских МФЦ значительно увеличилось количество посетителей, что вызвало многочасовые очереди.

В своем официальном сообщении в МФЦ призвали горожан получать услуги в электронном виде. «Центры заботятся о здоровье граждан и стремятся снизить риск распространения коронавирусной инфекции в регионе. Для оформления документов не нужно лишний раз выходить из дома. Напоминаем, что большинство услуг вы можете получать в электронном виде, не выходя из дома с помощью Единого портала госуслуг, электронных сервисов Росреестра и личного кабинета налогоплательщика», — говорится в официальном сообщении МФЦ.

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