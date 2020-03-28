BlaBlaCar временно останавливает работу сервиса в России

Сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar в ночь на 30 марта приостановит работу в России из-за распространения коронавируса «до дальнейшего уведомления», сообщает официальный сайт компании.

«В связи с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире, мы решили предпринять очередные упреждающие меры. В ночь с 29-го на 30-е марта BlaBlaCar приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления. В связи с тем, что пока не удается взять ситуацию под полный контроль и Правительство принимает все более жесткие меры по сдерживанию пандемии, BlaBlaCar предпринимает этот упреждающий шаг в борьбе с распространением коронавируса COVID-19», – отмечается в сообщении.

В России аудитория BlaBlaCar превышает 25 млн человек, они пользуются сервисом для междугородних поездок.

Напомним, что в 2018 году Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подала коллективный иск против российского представительства французского онлайн-сервиса BlaBlaCar — ООО «Комьюто рус». Российские автоперевозчики потребовали через суд запретить деятельность сервиса BlaBlaCar в стране, заблокировать его сайт и мобильное приложение. В исковой жалобе они обращали внимание, что сервис BlaBlaCar способствует развитию нелегальных перевозок с целью ухода от налогообложения, а также отмечали, что рост рынка «попутчиков» идет «за счет катастрофического ущерба для рынка автобусных перевозок». За последние три года порядка 20% пассажиров для междугородних поездок предпочли пользоваться сервисом для попутчиков. Суды автоперевозчики проиграли.

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