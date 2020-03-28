На время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции федеральная налогая служба (ФНС) России анонсировала меры поддержки налогоплательщиков.

По данным ФНС, для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания. Также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам для обеспечения взыскания задолженности.

Напомним, что налогоплательщикам, относящимся к отраслям туризма и авиаперевозок, с 16 марта взыскание налогов отсрочено до 1 мая. С 20 марта аналогичное послабление получили субъекты предпринимательства, работающие в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии. Списки соответствующих компаний и коды основного вида экономической деятельности для предоставления отсрочки взыскания Налоговой службе предоставляют уполномоченные министерства и ведомства. Указанные меры налоговые органы применят самостоятельно. Налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать заявления.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в соответствии с поручениями президента и правительства РФ, направленными на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, которые работают в пострадавших отраслях.

Более подробную информацию можно получить в территориальном налоговом органе по месту учета, а также по телефону горячей линии ФНС России 8-800-222-22-22. Все заявления и обращения по этим вопросам, по данным ФНС, будут рассмотрены в кратчайшие сроки в приоритетном порядке.

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