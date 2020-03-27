В Томской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на треть

По данным минздрава области больше, чем обычно, заболевших в восьми районах региона и в самом областном центре.

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ был превышен в Александровском, Асиновском, Кожевниковском, Молчановском, Парабельском, Тегульдетском, Томском, Шегарском районах и в областном центре. Большая часть заболевших старше 15 лет.

Об этом 27 марта сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина на расширенном заседании регионального штаба по предупреждению распространения коронавируса.

По итогам прошедшей недели в области ОРВИ и гриппом заболело 9 048 человек.

Также на заседании сообщили, что в Томской области готовятся начать диагностику COVID-19 восемь лабораторий.

«Сегодня анализы на COVID-19 проводятся только в лаборатории Роспотребнадзора, которая работает в круглосуточном режиме, еще восемь лабораторий после получения аккредитации Роспотребнадзора смогут начать исследования по диагностике коронавирусной инфекции — это позволит организовать своевременные исследования анализов в случае роста заболеваемости», — сообщил заместитель губерантора Томской области по социальной политике Иван Деев.

Напомним, в Новосибирске число заболевших COVID-19 по-прежнему не изменилось — все пять пациенток проходят лечение.

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