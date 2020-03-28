Федеральная налоговая служба не будет работать в выходную неделю

Федеральная налоговая служба официально объявила о приостановке приема граждан с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года. После 3 апреля 2020 года до особого распоряжения прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться только по предварительной записи через электронный сервис ФНС России.

Меры приняты в целях обеспечения безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области просит налогоплательщиков отнестись с пониманием.

В связи с тем день окончания срока представления годовой бухгалтерской отчетности юридических лиц теперь стал выходным, согласно Указу №206, его было решено перенести с 30 марта на 6 апреля.

Также, напомним, по причине уменьшения деловой активности в период коронавирусной инфекции, налоговая служба приостановила процедуры взыскания имеющихся задолженностей до 1 мая.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.