Последние несколько недель мир сильно лихорадит коронавирусом. Сложно отрицать, что это тема номер один сейчас не только в СМИ, но и в головах большинства людей. За этой волной легко пропустить то, что есть проблема гораздо серьезнее. Проблема эта – кризис в нашей стране, и, как оно всегда бывает, наличие «эффекта домино». Одним из наиболее заметных проявлений кризиса будет служить ресторанная индустрия. Миллионы людей имеют свои любимые места для еды, и когда половины этих мест не станет, то отрицать проблему будет невозможно.

В своем недавнем интервью глава страны назвал предпринимателей «жуликоватыми» людьми, что, конечно, имеет мало общего с малым бизнесом, который чаще всего делается не благодаря чему-то, а вопреки. Пока мир бросает силы, чтобы поддержать малый бизнес, в России все пока активно делают вид, что ничего страшного не произошло. При этом рестораны еще до введения режима самоизоляции начали терять по 40-60% выручки, и я уверен, что это еще не дно океана. Падение будет и дальше, и будет очень сложно перестроиться, когда раньше точно можно было рассчитывать на кредитные средства и\или инвесторские.

Обыватели могли бы возразить, что у ресторанов есть возможность продавать блюда на доставку и тем самым остаться на плаву. Но на сегодня агрегаторы доставок берут по 35% комиссии (и это без налогов). Их роль была важна для поддержания оборота компании, но переключиться только на доставку ресторану сегодня просто не выгодно. Чтобы перестроиться на это, потребуется минимум 4-6 месяцев, соответствующая экспертиза и большие финансовые вложения, которые нужно будет где-то взять.

Половину предприятий общепита мне искренне не жаль

Могу честно сказать, что половину предприятий общепита мне искренне не жаль. Виной тему невнятные концепции, плюс зашкаливающее чувство собственного величия ресторатора. Если еще десять лет назад ресторан можно было держать на энтузиазме и харизме, то в нынешних реалиях если ваш ресторан не управляется профессионалами, то такая игрушка вам будет обходиться очень дорого. Многие могут подтвердить, что кризис не пришел вчера. Он начался примерно в ноябре 2019 года, когда у большинства участников стала падать выручка. Сейчас просто пик этой волны и максимальная турбулентность.

Почему еще не жаль тех, кого смоет волна? Есть одна яркая черта, которая отличает российские и пост-советские рестораны от европейских. У нас можно по пальцам перечислить рестораторов и шеф-поваров с именем. Почему это важно в кризис? Есть большая разница в том, чтобы поддержать «бездушный бизнес» или предпринимателя с человеческим лицом, который так же, как и ты просто делает свое дело, причем на «отлично». Одно мне ясно точно – «обнуление» будет тяжелым, но лишних мест станет меньше. Те, кто делает хороший продукт и сервис, станут только сильнее.

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