Центральный районный суд Омска огласил приговор в отношении участников сговора вокруг реконструкции здания страхового товарищества «Саламандра». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

На скамье подсудимых оказались бывший заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, бывшие региональный министр строительства Богдан Масан, его заместитель Евгений Скурдзин и исполняющая обязанности директора казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова.

Суд установил, что в декабре 2015 года Гребенщиков, Масан, Скурдзин и Хорзова, действуя группой лиц по предварительному сговору, необоснованно перечислили подрядчику 14,9 млн. рублей, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра», являющееся объектом культурного наследия. При этом подсудимые знали о том, что строительная организация находится в стадии банкротства, ранее выделенный для производства работ аванс в сумме 40 млн рублей не освоен и не возвращен в региональный бюджет, работы на объекте остановлены. В результате денежные средства, перечисленные подрядчику, использованы не по целевому назначению, в бюджет Омской области не возвращены, объект культурного наследия не реконструирован.

Нарушения были выявлены в 2019 году в ходе проверки Счетной палатой расходования бюджетных средств при подготовке к 300-летию города.

В итоге Евгений Скрудзин и Ольга Хорзова были признаны виновными по части 1 статья 285 УК РФ и приговорены к 2 годам и 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Станислав Гребенщиков и Богдан Масан, занимавшие на момент совершения преступления государственные должности субъекта Российской Федерации, были осуждены по части 2 статьи 285 УК РФ и получили 2 года 6 месяца и 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно. Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах местного самоуправления и государственной власти сроком на 2 года.

На данный момент, по сообщению Управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу, приговор в законную силу не вступил.

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