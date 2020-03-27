В Красноярске трое человек вылечены от коронавирусной инфекции

По данным минздрава Красноярского края на утро 27 марта, под медицинским наблюдением территориальных поликлиник региона на дому находятся 7366 человек (+198 человек за сутки).
За все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» был выявлен у восьми человек, трое из которых уже вылечены и выписаны.
В настоящее время на лечении остаются пять человек. Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции находятся пять человек – ожидается подтверждение анализов в лаборатории «Вектор» в Новосибирске.
Все случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Красноярске, все пациенты находятся в изолированных боксах.
Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.
Напомним, в Новосибирске число заболевших COVID-19 по-прежнему не изменилось — все пять пациенток проходят лечение.