В Красноярске трое человек вылечены от коронавирусной инфекции

По данным минздрава Красноярского края на утро 27 марта, под медицинским наблюдением территориальных поликлиник региона на дому находятся 7366 человек (+198 человек за сутки).

За все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» был выявлен у восьми человек, трое из которых уже вылечены и выписаны.

В настоящее время на лечении остаются пять человек. Под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции находятся пять человек – ожидается подтверждение анализов в лаборатории «Вектор» в Новосибирске.

Все случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Красноярске, все пациенты находятся в изолированных боксах.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.

Напомним, в Новосибирске число заболевших COVID-19 по-прежнему не изменилось — все пять пациенток проходят лечение.

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