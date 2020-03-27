Сбербанк официально опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года, объявленной президентом России Владимиром Путиным.

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия и закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц:

28 марта 2020 года, в субботу, все отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня;

29 марта 2020 года, в воскресенье, офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья;

с 30 марта по 5 апреля будут работать дежурные офисы банка по режиму стандартного рабочего дня.

В Новосибирском отделении Сбербанка на следующей неделе будут работать 18 отделений банка, из них 11 находятся в Новосибирске. Это отделения, расположенные по адресам: ул. Лыкова, 7, Красный проспект, 46, ул. Дуси Ковальчук, 75, ул. Учительская, 24, ул. Бориса Богаткова, 208/1, мкрн. Горский, 66, ул. Героев Революции, 10, ул. Серебренниковская, 20, ул. Комсомольская, 10, ул. Петухова, 74, ул. Выборная, 125/1.

В области на предстоящей неделе продолжат работу отделения в Искитиме (Подгорный микрорайон, 4), Бердске (ул. Островского, 55), Ордынском (пр. Ленина, 26), Тогучине (ул. Ленина, 3б), Каргате (ул. Советская, 203/1), Татарске (ул. Ленина, 103) и Купино (ул. Элеваторская, 50).

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам 8 800 555-55-50 (круглосуточно по всей стране) и 900 (для звонков с мобильных телефонов). Все звонки бесплатные.

Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.

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