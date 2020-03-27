В Красноярске разработали пылесос для улицы

Валерий Иванов
 

Новое оборудование разработали специалисты красноярского муниципального предприятия «САТП».

По убеждению разработчиков, новый пылесос по качеству не уступает зарубежным аналогам, при этом доступен по цене. К лету планируется поставить производство уличных пылесосов на поток, пока в наличии есть только один опытный образец.

«В 2018 году мы приобрели и начали применять при уборке города уличный пылесос бельгийского производства, —  рассказал руководитель ремонтно-механической службы САТП Борис Кузьмин. — Тогда мы изучили принцип его работы и поняли, что на современной комплектующей базе можно самим сделать такой и он выйдет в разы дешевле. Работает наш пылесос на аккумуляторе, что экологично, а хватает его на 8 часов».

Мэр Красноярска Сергей Еремин отметил, что разработка специалистов позволит сократить разрыв, который складывается между качеством уборки во дворах  и на основных магистралях города.

Напомним, новосибирские депутаты взяли на контроль уборку снега и ремонт дорог.

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