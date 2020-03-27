В Красноярске разработали пылесос для улицы

Новое оборудование разработали специалисты красноярского муниципального предприятия «САТП».

По убеждению разработчиков, новый пылесос по качеству не уступает зарубежным аналогам, при этом доступен по цене. К лету планируется поставить производство уличных пылесосов на поток, пока в наличии есть только один опытный образец.

«В 2018 году мы приобрели и начали применять при уборке города уличный пылесос бельгийского производства, — рассказал руководитель ремонтно-механической службы САТП Борис Кузьмин. — Тогда мы изучили принцип его работы и поняли, что на современной комплектующей базе можно самим сделать такой и он выйдет в разы дешевле. Работает наш пылесос на аккумуляторе, что экологично, а хватает его на 8 часов».

Мэр Красноярска Сергей Еремин отметил, что разработка специалистов позволит сократить разрыв, который складывается между качеством уборки во дворах и на основных магистралях города.

Напомним, новосибирские депутаты взяли на контроль уборку снега и ремонт дорог.

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