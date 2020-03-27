Новосибирские МФЦ приостановят прием и выдачу документов

В связи с угрозой распространения коронавируса новосибирские многофункциональные центры прекратят прием и выдачу документов с 30 марта по 5 апреля.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, начиная с 6 апреля 2020 года прием в МФЦ будет осуществляться только по предварительной записи. «у кого назначен прием с 30 марта по 4 апреля включительно, позвонят специалисты МФЦ, и запишут на прием в удобное время», — уточнили в правительстве.

Напомним, ранее министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области направило бизнесменам письма с рекомендацией приостановить работу из-за угрозы распространения коронавируса. Обращение, подписанное главой регионального минпромторга Андреем Гончаровым, адресовано владельцам торгово-развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских развлекательных центров и других досуговых заведений. По информации министерства, такие же письма направлены руководителям ресторанов, баров, кафе и других заведений общепита.

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