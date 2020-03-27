Строительство часто называют локомотивом экономики, однако на сегодня эта отрасль продолжает оставаться едва ли не самой архаичной. Но даже в случае готовности строителей внедрять какие бы то ни было инновации, они сталкиваются с барьерами на пути их внедрения. Подробнее — в материале «Континента Сибирь».

Пока в остальных отраслях экономики происходят улучшения, связанные с интеграцией достижений технического прогресса, механизацией и роботизацией, применением новых материалов и цифровых технологий, а также со стандартизацией способов организации производственных цепочек, в городах России зачастую продолжают строить советские окраины. В итоге, по данным экспертов, производительность труда и эффективность в строительстве отстаёт в среднем в 2,5-3 раза от других отраслей промышленности. Но даже минимальные попытки изменить ситуацию к лучшему, используя новые подходы в строительстве, на практике сталкиваются с непониманием, а зачастую даже отторжением. Неудивительно, что за последние 50 лет ситуация в строительной отрасли не меняется и не развивается. И такая ситуация наблюдается в подавляющем большинстве развитых стран от США до Германии. Безусловно не является исключением Россия и тем более Сибирь.

Причины такой разницы в производительности труда, по мнению участников рынка, лежат в плоскости консервативных взглядов и отсутствия культуры, нацеленной на сотрудничество между будущими жителями, застройщиками, архитекторами, проектировщиками, подрядчиками. И когда в такой ситуации власти не способны выступить главным девелопером, защищающим долгосрочные интересы по развитию вверенной территории, а всеми силами пытается усидеть на своем стуле, манипулируя общественным мнением, получается социальный конфликт. В результате него несут потери все стейкхолдеры и участники этого взаимодействия. Таким образом, отрасль продолжает стагнировать, а жители не видеть современного городского жилья.

Так, в рабочем поселке Краснообск второй месяц разгораются нешуточные страсти. Компания Сибакадемстрой получила разрешение на строительство и под проект начала возведение инновационного строительного городка закрытого типа. Но инициативы в области роста производительности труда, о которых трубит компания, оказались не интересны в погоне за электоратом и квадратными метрами по проектам прошлого века, без современной инфраструктуры. В результате главы муниципального образования и района зашли в тупик, отдав развитие ситуации в руки местных популистов, которые требуют отозвать у застройщика разрешение на строительство.

Напомним, что Сибакадемстрой входит в ТОП-10 крупнейших застройщиков Новосибирска. Среди ее наиболее крупных и заметных объектов в городе – Европейский берег, Квартал на Декабристов, квартал Лебедевский, квартал Дунаевский, урбан-виллы на Никитина. В недавнем интервью «Континенту Сибирь» эксперт рынка, генеральный директор уральской консалтинговой компании GMK Сергей Разуваев назвал Бруснику (Сибакадемстрой входит в компанию Брусника — «КС») одним из ключевых трендсеттеров российского рынка недвижимости наряду с московской ГК «ПИК».

В марте 2018 года «Брусника. Сибакадемстрой» презентовала главе Новосибирской области Андрею Травникову перспективный проект комплексного освоения территории в поселке Краснообск, площадью 58 Га. Речь идет о застройке нового жилого района «Пшеница». В конце 2019 года компания начала организацию строительной площадки по современным стандартам на участке под застройку нового жилого района. Речь идет об экологичном строительстве в Новосибирске в соответствии с принципами безотходного производства и сокращения углеродного следа. Новый стройгородок закрытого типа локализует порядка 80% пыльных и шумных процессов внутри помещения, а инженеры и строители смогут работать в тепле. При этом, экспертиза показала, что сооружение носит временный характер и будет использоваться только на период строительства.

Вместе с тем, жители поселка не верят заявлениям компании и опасаются ухудшения экологической ситуации. С февраля 2020 года жители Краснообска собирают подписи, проводят митинги, а в интернете уже даже появилась петиция против строительства нового района. Активная кампания развернулась, в том числе в социальных сетях.

Как рассказал изданию один из активных жителей Краснообска Сергей Дружинин, собрано уже более пяти тысяч подписей против строительства. Дружинин, также как и остальные протестующие, уверен, что прикрываясь обтекаемыми формулировками «модульная конструкция» и «временное сооружение», в Краснообске строят самый настоящий завод.

«Никто не хочет разбираться в деталях. У нас предусмотрена крупноузловая сборка и другие самые обычные для стройки процессы, только они цивилизованно собраны под одной крышей. Благодаря чему влияние на экологию — выбросы СО2, шум, пыль – все это будет минимальным. К тому же воды и канализация замкнутый цикл», — рассказывают представители компании-застройщика.

Стоит отметить, в администрации Краснообска пояснили, что здание действительно временное, из быстровозводимого металлического каркаса, и его должны будут демонтировать перед вводом в эксплуатацию двух первых домов. А протесты — не более чем спекуляция эмоциями жителей, которая началась в Краснообске по причине приближающихся выборов в Законодательное собрание Новосибирской области и совет депутатов. Никаких законных основании для отзыва разрешения на строительство на самом деле нет. Равно как и нарушений со стороны Сибакадемстроя.

Региональный минстрой в свою очередь тоже поддержал строительство в Краснообске и не увидел противоречий в действиях компании. «Возведение подобного нестационарного вспомогательного здания – первый опыт экологического благоустройства площадки по современным стандартам строительной среды. Процесс будет организован по принципу безотходного производства, мобильный цех не будет источником вредных выбросов, мусора и стоков. После завершения строительства квартала, объект будет демонтирован», — говорится в сообщении минстроя Новосибирской области. В министерстве строительства также добавили, что никакое специальное разрешение для размещения на территории возведения жилого дома вспомогательного строения, не требуется. «Объект является вспомогательным и необходим для обеспечения строительства, он не требует изменения вида разрешенного использования земельного участка и выдачу разрешения на его строительство», — поясняют в минстрое.

Это подтверждает и ответ на обращение жителей Инспекции государственного строительного надзора, в котором говорится: «временное здание для производства типовых железобетонных изделий и изделий из металла размерами в плане 126,0 х 54,0 м выполняется из быстровозводимого металлического каркаса, размещается на период до завершения строительства многоквартирных домов и демонтируется до ввода в эксплуатацию жилых домов № 1 и № 2 (по генплану). В соответствии с пунктом 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство не требуется в случае строительства строений и сооружений вспомогательного использования».

Жители Краснообска обращались в Госстройнадзор с просьбой провести внеплановую проверку деятельности застройщика. Но прокуратура отказала инспекции, сочтя основания недостаточными.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.