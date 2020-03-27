В Новосибирской области организовали бесплатную доставку продуктов питания

Услуга по доставке продуктов питания пожилым людям организована правительством региона. Для этого пенсионеру достаточно позвонить по телефону горячей линии и оставить заявку.

Для пожилых людей в области организованы выезды медработников, дистанционная работа, помощь в быту и возможность заказать доставку продуктов питания по телефону горячей линии 8-800-100-0082. Об этом сообщили на брифинге 27 марта.

«В регионе реализуется ряд предупредительных мероприятий, и особое внимание уделяется именно пожилым людям, входящим в группу риска. В усиленном режиме работает телефон горячей линии – все заявки обрабатываются и передаются в комплексные центры социальной поддержки населения», – рассказала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Лада Шалыгина.

Она отметила, что необходимую помощь пожилым, маломобильным людям окажут социальные работники совместно с волонтерами: возьмут на себя покупку продуктов питания, получение лекарств, оплату коммунальных услуг, посещение почты.

Напомним, новосибирский депутат предложил заморозить цены на основные продукты питания.

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