В Новосибирской области организовали бесплатную доставку продуктов питания

Услуга по доставке продуктов питания пожилым людям организована правительством региона. Для этого пенсионеру достаточно позвонить по телефону горячей линии и оставить заявку.
Для пожилых людей в области организованы выезды медработников, дистанционная работа, помощь в быту и возможность заказать доставку продуктов питания по телефону горячей линии 8-800-100-0082. Об этом сообщили на брифинге 27 марта.
«В регионе реализуется ряд предупредительных мероприятий, и особое внимание уделяется именно пожилым людям, входящим в группу риска. В усиленном режиме работает телефон горячей линии – все заявки обрабатываются и передаются в комплексные центры социальной поддержки населения», – рассказала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Лада Шалыгина.
Она отметила, что необходимую помощь пожилым, маломобильным людям окажут социальные работники совместно с волонтерами: возьмут на себя покупку продуктов питания, получение лекарств, оплату коммунальных услуг, посещение почты.
Напомним, новосибирский депутат предложил заморозить цены на основные продукты питания.