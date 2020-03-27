На внеочередной сессии 27 марта Совет депутатов города Новосибирска принял новую схему деления территории города на избирательные округа. При этом у народных избранников еще есть возможность до 2 апреля внести свои замечания по границам участков.

Главным критерием деления территории муниципалитета на округа станет численность избирателей. Она должна быть примерно равной и, в среднем, составить порядка 24 тысяч человек на один избирательный округ, с возможностью отклонения не более 10%. Другое важное требование – каждый избирательный округ должен представлять единую территорию. Не допускается объединять в границы одного округа разрозненные участки города.

Таким образом, новое окружное деление подразумевает появление 10 новых одномандатных округов в дополнение к существующим 40. По одному дополнительному избирательному округу появятся в Дзержинском, Кировском, Заельцовском, Калининском и Первомайском районах, три – в Ленинском и два — в Октябрьском районах Новосибирска.

До 2 апреля у депутатов еще будет возможность внести свои замечания по границам округов в комиссию по местному самоуправлению Совета депутатов Новосибирска. Она в свою очередь передаст поправки парламентариев в избирательную комиссию Новосибирска, после чего они будут вынесены на сессию, которая пройдет до 9 апреля.

Напомним, в феврале 2020 года горсовет поменял правила выборов в Новосибирске. Следующий депутатский созыв, выборы в который пройдут в сентябре текущего года, будет формироваться из 50 одномандатников. Ранее 40 депутатов избирались по округам, 10 – по партийным спискам.

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