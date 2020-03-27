Новосибирские единороссы запустили волонтерский центр

На время пандемии коронавируса общественные приемные «Единой России» в Новосибирской области переформатированы в центры поддержки людей из групп риска.

С 26 марта в Новосибирской области работает центр помощи в борьбе с коронавирусом. Местные общественные приемные, которые по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения ЕР Андрея Травникова переформатировали работу, уже принимают звонки. Мобильная группа молодогвардейцев и волонтеров-медиков готова оперативно выезжать на вызовы.

По словам руководителя региональной общественной приемной ЕР Елены Тыриной, волонтёрский центр сейчас работает по будням с 9.00 до 18.00. Но штаб готов, если понадобится, перейти на усиленный режим с 8.00 до 20.00 и без выходных. «Пока сложно сказать сколько волонтеров будет задействовано. В каждой волонтёрской организации – десятки людей. Мы привлекли «Молодую Гвардию», студентов НГТУ, волонтеров-медиков, «Волонтеров Победы». Кроме того в работе центра будут участвовать все наши партийные сотрудники – 44 специалиста общественных приемных Партии «Единая Россия» и партийцы первичных отделений. Волонтерский штаб действует не только в пределах Новосибирска, но и будет оказывать помощь в масштабах области», – подчеркнула Елена Тырина.

Волонтеры центра обзванивают людей из группы риска. Предлагают помощь: сходить в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, вынести мусор, погулять с собакой и так далее. К тем, кто нуждается в медицинской помощи, вызовы выезжает бригада волонтеров-медиков.

«Горячая линия» волонтерского центра «Единой России»: 8 800 222 74 54 9.00 – 18.00 Понедельник – пятница

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