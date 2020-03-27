ВТБ объявил о запуске дистанционного сервиса для малого и среднего бизнеса, освобождающий клиентов от необходимости посещать офис. Новое приложение включает инструменты, необходимые ИП для полноценного документооборота и им, по подсчетам банка, уже сейчас новой услугой могут воспользоваться более 10 тысяч предприятий, в том числе и не являющихся клиентами ВТБ.

Сервис представляет собой мобильное приложение «Цифра», через которое пользователь может самостоятельно отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами в разных банках, получать напоминания о рабочих задачах и персонализированные экспертные рекомендации на основе глубокой рыночной аналитики.

Приложение, как уточнили в банке, доступно не только клиентам ВТБ. К аккаунту «Цифры» можно привязать расчетные счета в банках, либо отправить онлайн-заявку на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание в ВТБ.

«Запуск «Цифры» сейчас особенно актуален – она упрощает удаленную работу предпринимателей, позволяет позаботиться о безопасности, исключив необходимость личных контактов», – прокомментировал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин. По его оценке, сервис позволит сэкономить предприятию до 50 тыс. рублей в год на бухгалтерских и расчетно-кассовых услугах. Он отметил также, что ВТБ интересно развивать небанковские сервисы, и новое приложение как раз является одним из этапов создания экосистемы для среднего и малого бизнеса.

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