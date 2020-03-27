Компания «МегаФон» опубликовала финансовые итоги четвертого квартала 2019 года — согласно им, выручка оператора выросла на 5,4% и составила 93,2 млрд рублей. Рост сервисной выручки составил 1,3%, до 80,4 млрд рублей. Несмотря на то, что 2018 год стал очень «вкусным» в плане сервисной выручки благодаря Чемпионату мира по футболу, 2019 год сумел поднять этот уровень на новую планку.

Одним из главных драйверов роста сервисной выручки в конце прошлого года представители оператора назвали обновление тарифной линейки «Включайся!» и пополнением ее новыми партнерскими сервисами и кросс-скидками на совместное приобретение продуктов. Это сделало предложения более гибкими по сравнению с предлагавшимися ранее пакетами услуг. Хорошее влияние оказали и такие ноу-хау, как функция кэшбэка с абонентской платы, который можно потратить на покупки в онлайн-магазине МегаФона.

Сохранился и тренд на снижение долговой нагрузки компании. За четвертый квартал 2019 года чистый долг МегаФона сократился на 8,5% до 320,4 млрд рублей, часть имеющейся прибыли была направлена на его погашение. Это сокращение позволило МегаФону снизить соотношение чистого долга к операционной прибыли с 2,49 в третьем квартале 2019 года до 2,11 в четвертом. Напомним, уровень долговых обязательств связан с привлечением заемных средств для финансирования выкупа акций и глобальных депозитарных расписок компании в 2018 – первой половине 2019 года.

Абонентская база МегаФона за отчетный период не изменилась, число абонентов мобильной связи сохранилось на уровне 75,2 млн, но пользователей услуг передачи данных стало на 6,7% больше – сейчас их почти 35 млн человек.

Самый высокий рост по итогам квартала показала выручка от продажи оборудования и аксессуаров – только за четвертый квартал 2019 года она выросла на 41,5% и составила 12,822 млрд рублей. На показатель повлиял рост продаж смартфонов, в том числе в высокой ценовой категории, новых моделей Samsung и Apple, а также смартфонов Honor и Huawei, которым были посвящены специальные маркетинговые инициативы. Положительный эффект на продажи оказало открытие салонов нового поколения, ориентированных на высокий уровень сервиса и особый подход к обслуживанию клиентов. В ноябре в Москве открыт первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов. Выручка в салоне Experience Store в среднем превышает в два раза выручку в других салонах, спрос на дополнительные услуги – настройки оборудования, кредиты и страхование – выше в 1,5-2 раза.

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