Горнолыжный курорт «Шерегеш» объявил о закрытии сезона

Администрация горнолыжного курорта «Шерегеш» объявила о внеплановом окончании сезона из-за угрозы распространения коронавируса. Последний день работы курорта – 29 марта.

Сообщая о принятом решении, руководство курорта ссылается на ранее подписанное главой Кузбасса Сергеем Цивилевым распоряжение. Документ, в числе прочих мер по противодействию распространению коронавируса, предписывает приостановку работы горнолыжных комплексов. Ранее руководство курорта из-за угрозы коронавируса перенесло популярный горнолыжный ивент GrelkaFest на 2021 год.

В официальном аккаунте «Шерегеша» в соцсети «ВКонтакте» любителям горных лыж рекомендуют поехать на горнолыжный курорт «Телецкий», расположенный на территории Горного Алтая, в Турочакском районе. Руководство «Телецкого» сообщает о намерении работать до 5 апреля, если только «администрация Республики Алтай не введет режим «карантин», и отдых не будет испорчен».

Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 28 марта до 1 июня приостановить работу пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагерей и курортов. До 5 апреля в регионах также не будут работать организации общественного питания.

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