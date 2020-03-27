Глава республики Хакасия Валентин Коновалов ушел на карантин в связи с угрозой заболевания коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Я летел в одном самолёте с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно. Работаю дистанционно, нахожусь на круглосуточной связи с замами и министрами, провожу совещания в онлайн-режиме», — отметил глава республики. По его словам, обязанности главы в его отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.