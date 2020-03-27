Компания МТС опубликовала открытое письмо своего руководства. Президент группы МТС Алексей Корня прокомментировал текущую ситуацию и призвал к осознанному потреблению медиа контента.

Как говорится в тексте обращения, операторы видят серьезные изменения в структуре потребления мобильного и фиксированного интернет-трафика. Так, рост трафика при пользовании домашним интернетом в крупных городах на 30%. Например, в крупных городах в спальных районах в будний день МТС видит такие объемы трафика, которые раньше были характерны для выходных или праздников.

«Несмотря на то, что у МТС сегодня одна из лучших сетей в стране и мы продолжаем работу по ее развитию в ожидании непропорционального роста объема трафика, пропускная способность сетей – это физически ограниченный ресурс. Именно поэтому крупнейшие мировые стриминговые платформы уже понизили качество видео, убрав 4K и Full HD, чтобы снизить нагрузки на сети», — отмечают в МТС. Алексей Корня призвал абонентов к осознанному обращению с контентом в сети. Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Но в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. «Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов. Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно», — отметил президент МТС.

Напомним, что колл-центры МТС частично переведены на удаленный формат работы со всеми вытекающими ограничениями по онлайн доступу к операционным данным. Специалисты продолжат обрабатывать все звонки, однако сейчас как раз самое правильное время, чтобы перейти на дистанционное обслуживание. Большинство вопросов по тарифам, финансовым услугам и подключению новых продуктов можно решить самостоятельно без походов в салон и даже без звонков в контактный центр в приложении Мой МТС. «Так делает больше 20 миллионов наших абонентов, и они крайне редко посещают салоны связи. Вы можете установить приложение —оно очень простое. В нем вы также сможете в одно касание перейти в наш интернет-магазин, если необходимо купить смартфон или другой гаджет. Вам доставят его домой», — напоминают в компании.

Стоит отметить, что МТС, как и многие российские компании, предоставила ряд своих сервисов бесплатно или на специальных льготных условиях. При этом МТС – крупнейший оператор телекоммуникационных услуг в России, у компании 80 миллионов абонентов, которые пользуются большим набором наших услуг и сервисов.

Напомним, что ранее, чтобы поддержать абонентов в сложное время эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ, МТС обнулил стоимость звонков на ряд номеров. Бесплатными стали вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны. С 24 марта абоненты МТС – физические лица могут принимать входящие вызовы, когда на счете недостаточно средств и номер попал в блокировку.

Кроме того, после того, как школы были досрочно отправлены на весенние каникулы с возможной перспективой перехода на дистанционное обучения МТС разработал онлайн-интенсивы специально для подготовки учащихся 9-11 классов. С 23 марта до 22 мая они будут доступны бесплатно.

О том, как проще организовать удаленную работу для сотрудников — читайте по ссылке.

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