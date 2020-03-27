Новосибирские школьники не вернутся за парты после каникул

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук направил в подведомственные учреждения письмо, согласно которому школьники по окончании каникул с 13 апреля переходят на дистанционное обучение.

Документ в пятницу опубликован на сайте мэрии Новосибирска. «Общеобразовательные организации с 13 апреля и до особого распоряжения в зависимости от имеющихся возможностей у обучающихся и технических условий в школе переводят обучающихся на дистанционное обучение», — говорится в письме министра образования. Уточняется, что обучение может быть организовано по трем моделям: полностью дистанционно с использованием всех образовательных интернет-платформ, дистанционно с использованием электронной почти или файлообменников, а также очная форма обучения для тех детей, которых родители не могут оставить одних дома. Предполагается, что это будут мини-группы, рассчитанные на 12 учеников младших классов.

Кроме того, с 6 апреля продолжат дистанционное обучение учреждения среднего профессионального образования, подведомственные министерству. Детские сады с этого же дня вводят свободное посещение на основании письменного заявления родителей.

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