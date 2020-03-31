Угольная отрасль в ожидании доброй надежды

В угольной отрасли Кузбасса 2019 год стал переломным от, казалось бы, «вечных» высоких цен к падению спроса и удешевлению сперва энергетического, а затем, в меньшей степени, и коксующегося угля. Что происходит в отрасли и чего ждать дальше — в материале «Континента Сибирь».

В Кузбассе работает 50 угольных компаний и предприятий, в их составе 40 шахт и 54 угольных разреза. К крупнейшим игрокам рынка можно отнести УК «КРУ», АО «СУЭК-Кузбасс», «СДС-уголь», Распадскую УК, «Стройсервис», АО «Кузбасская топливная компания», «Талтэк», ООО «Ресурс».

В определенной степени против шахтеров сыграло закрытие сразу нескольких европейских рынков. Кроме того, Китай, вечный покупатель российского угля, стал все менее и менее в нем нуждаться. Существуют премиальные рынки Юго-Восточной Азии, но до них участникам рынка надо было добраться. А железнодорожный коридор Транссиба не такой уж и широкий, плюс уголь до последнего времени не являлся для железнодорожников приоритетным грузом.

«Несмотря на то, что мы понимали, что это происходит — тенденция в изменении рынка, мы на нее вовремя не отреагировали. Мы говорили об этом, программы писали, но до конца не успели их исполнить. И рынок плавно перетек из Европы в Азию, став там премиальным. А мы не успели под него подстроиться и попали под давление рынка», — пояснял ситуацию на рынке в начале февраля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Тем не менее большинство компаний ждало этих «плохих вестей» с угольных фронтов и успело либо изменить стратегию добычи и сбыта, либо сосредоточиться на техническом перевооружении производства.

Для начала немного актуальных цифр для понимания проблемы. Открытым способом в регионе в феврале 2020 года добыто 10,1 млн тонн угля (в феврале 2019 года — 12,5 млн тонн), подземным способом — 7 млн тонн угля (в феврале 2019 года — 6,5 млн тонн). Коксующихся марок за февраль 2020 года добыто 6,5 млн тонн (в феврале 2019 года — 5,9 млн тонн), энергетических марок — 10,6 млн тонн (в феврале 2019 года — 13,1 млн тонн).

Как пояснил губернатор Сергей Цивилёв, в регионе «будет снижение по добыче в 2020 году. В прошлом году его не было: мы накопили большие остатки на складах, нам невозможно быстро остановить производство. Это не Ferrari, когда ты нажал на газ, потом на тормоз — и остановился. К сожалению, процесс производства, особенно в угольной отрасли, требует времени».

По оценке Цивилёва, угольные цены весь прошлый год ставили антирекорд. В частности, энергетический уголь потерял половину своей стоимости, европейское направление из-за теплой зимы и дешевого газа стало неперспективным, а под восточное направление угольщики перестроиться не успели.

Итоги 2019: снижение цены, ожидание «отскока», проблемы с перевозкой

Если говорить об итогах угледобычи в 2019 году, то надо понимать, что таких «тучных» показателей, что были в 2016–2018 годах, уже нет. Тем не менее уголь добывался, в меру сил обогащался и отправлялся в порты или к покупателям напрямую. Так, по информации профильного департамента, в 2019 году угольщики Кузбасса добыли 250,1 млн тонн каменного угля (–2% к 2018 году). На угольных разрезах добыто 164,4 млн тонн (–0,8%), в шахтах — 85,7 млн тонн угля (–4,2%).

Коксующихся марок за 2019 год добыто 75,6 млн тонн (+3,2%). Из них открытым способом 27 млн тонн (+8%), подземным — 48,6 млн тонн (+0,8%).

Энергетических марок угля за 2019 год в Кузбассе добыто 174,5 млн тонн (–4,1%). Из них открытым способом 137,4 млн тонн (–2,4%), подземным — 37,1 млн тонн (–10%).

Всего за 2019 год углеперерабатывающими предприятиями Кузбасса переработано 199,1 млн тонн угля (+9,3%). Доля перерабатываемого угля от добычи составила 79,6% (против 71,3% в 2018 году).

Как прокомментировал начальник департамента угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев, причины сокращения показателя добычи кроются и в падении цен на уголь на мировых рынках, и в сложностях с его поставкой.

Железнодорожным транспортом грузополучателям отгружено 226,8 млн тонн угля (99,2% от уровня 2018 года). Среднесуточная отгрузка составила 8771 полувагонов (–0,7%).

Однако, как рассказали в угольных компаниях, несмотря на снижение цен и тяжелую логистику, в некоторых из них рост добычи составил существенную цифру.

«По итогам 2019 года в АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) добыто 47 млн тонн угля, в том числе коксующихся марок — 6 млн тонн. На обогатительных фабриках и установках компании за 2019 год переработано более 42,6 млн тонн угля, как и было запланировано, доля переработки в общем объеме угледобычи составила 90,6%», — рассказали в управлении по связям с общественностью компании.

А «Каракан Инвест» в 2019 году сознательно наращивал объем продаж на условиях самовывоза с целью экономии на коммерческих и логистических затратах. В 2019 году группа нарастила продажи на внутреннем рынке на 19% по сравнению с 2018 годом — это самый большой прирост продаж группы на внутреннем рынке начиная с 2014 года.

«Объем добычи группы компаний «Каракан Инвест» за 2019 год составил 5 млн тонн энергетического угля марки «Д», что на 5% больше показателей 2018 года. Увеличение добычи связано с наращиванием добычи угля на новом участке «Евтинский Перспективный». На 9% по сравнению с 2018 годом вырос объем продаж угля и составил 5 млн тонн. На экспорт направлено 24%. Продажи на внутреннем рынке составили 76%», — уточнили в пресс-службе компании.

В свою очередь в «Южном Кузбассе» отметили, что в 2019 году компании удалось переломить ситуацию и значительно нарастить объемы добычи. «За год компания добыла 8,7 млн тонн, что на 26% превышает данные 2018 года. Потребителям отгрузили около 6,5 млн тонн готовой продукции, что на 20% превышает данные предыдущего года. По итогам 12 месяцев 2019 года вырос и объем вскрышных работ на разрезах «Южного Кузбасса»: он составил около 40 млн кубометров горной массы, что на 36% больше показателя 2018 года», — прокомментировал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Инвестиционная активность

Если говорить о том, чем кроме собственно добычи занимались угольные компании в 2019 году, то на одно из первых мест в деятельности шахт и разрезов выступает инвестиционная. Вкладывали угольщики прежде всего в оборудование, в экологические проекты, в транспортную составляющую.

Так, в 2019 году на развитие производственных мощностей УК «Кузбассразрезуголь» направила 19,25 млрд рублей. Эти данные приводит управление по связям с общественностью угольной компании.

Основными направлениями инвестиций стало обновление парка основного горнотранспортного оборудования, развитие железнодорожного транспорта, строительство очистных сооружений и объектов жизнеобеспечения угольных предприятий. В частности, на филиалы «Кузбассразрезугля» поставлены 87 самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 90 до 360 тонн. Это самое масштабное пополнение парка технологического автотранспорта компании за всю ее историю.

Основным проектом группы «Каракан Инвест» в 2019 году стало завершение проекта по строительству нового участка «Евтинский Перспективный», где ведется добыча энергетического угля калорийностью свыше 6000 ккал. «Именно добыча на этом участке позволила группе в период продолжительного кризиса на угольном рынке и катастрофически низких цен на энергетический уголь поддерживать показатели группы, в первую очередь за счет выхода на премиальные рынки высококалорийных углей», — рассказали в компании. Кроме того, в 2019 году «Каракан Инвесту» пришлось временно, до периода восстановления ситуации на рынке, «заморозить» реализацию проекта по строительству ж/д путей необщего пользования, в рамках которого уже выполнены работы на 580 млн рублей, в том числе выкуплены земли по пути следования ж/д ветки, подготовлен проект строительства, выполнены строительные работы на общую сумму более 200 млн рублей.

По словам управляющего директора ПАО «Южный Кузбасс» Игоря Ритикова, в 2019 году на разрезы компании поступили 11 новых БелАЗов общей стоимостью более 1,5 млрд рублей. «ЮК» получил восемь карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн и три — грузоподъемностью 130 тонн. На запуск лавы 0-17-18 шахты имени Ленина направили около 400 млн рублей.

«За прошедший год в компании реализована целевая программа восстановления горнотранспортного оборудования. Объем ее финансирования был определен в 2,8 млрд рублей, и практически все они освоены. Уже сейчас есть вполне ощутимый результат нашей целевой программы: к концу года «Южный Кузбасс» вышел на важный психологический рубеж добычи миллиона тонн за месяц. В октябре, ноябре и декабре «Южный Кузбасс» добывал по миллиону тонн, и начало 2020 года продолжило эту позитивную тенденцию. Сейчас мы начинаем реализацию масштабной программы по обновлению оборудования обогатительных фабрик, уже в ближайшее время ожидаем поступления новой техники и комплектующих», — добавил Игорь Ритиков.

Степень готовности производства к периоду низких цен на уголь

Для понимания проблемы приведем две цифры: с 2018 года цена энергетического угля упала на 45%, коксующегося — на 38%.

«Сейчас на мировой спрос на уголь оказывают влияние экологическая повестка, развитие возобновляемых источников энергии, рост доступности газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Продолжается последовательное снижение доли угля в топливно-энергетическом балансе стран Евросоюза, однако полного отказа Европы от угля ожидать не стоит. Внутренний рынок остается «тихой гаванью», его объемы предсказуемы и находятся примерно на одном и том же уровне», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании «Русский Уголь» (входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева).

По мнению аналитиков компании, основным центром производства российской экспортной угольной продукции остаются Кузнецкий бассейн, Хакасия. Географически они расположены в центре Евразии, равноудаленном от Запада и Востока. А максимальное плечо транспортировки австралийского угля до импортеров составляет всего 500 км. Другой российский конкурент на мировом рынке угля — ЮАР — находится в два раза ближе к Индии, одному из крупнейших сейчас импортеров угля, чем Россия. Конкуренция на мировом рынке угля у российских компаний очень серьезная.

Но есть и хорошая новость. «Развивающиеся экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона ежегодно увеличивают потребление электроэнергии. Если угольные компании будут работать над своей эффективностью и конкурентоспособностью, повышая качество и экологичность продукции, инфраструктура железнодорожной логистики угля и портов для его перевалки будет улучшена, и угольная отрасль получит поддержку от государства, потребление качественного, экологичного угля может расти по мере увеличения потребления электроэнергии в мире», — считают в «Русском угле».

Тем не менее, кроме совместной работы властей и угольщиков по развертыванию транспортного коридора и формированию приемлемых цен на перевозку угля, каждая компания в Кемеровской области самостоятельно готовилась к периоду низких цен.

В «Кузбассразрезугле» отметили, что «влияние на добычу и продажу угля в 2020 году оказали снижение спроса и цены на мировом ранке на энергетический уголь. По этой причине компания намерена снизить объемы добычи угля в этом году на 4% по сравнению с 2019 годом — добыча планируется на уровне 45,1 млн тонн угля».

«Каракан Инвест», в свою очередь, считает, что важно резко сократить технические издержки. «За 2018 год мы полностью реорганизовали процессы по ремонту техники, задействованной в работе предприятий. Были обновлены регламенты, значительная часть процессов была автоматизирована. В 2018 году мы построили новый ремонтный бокс для крупногабаритной техники и теперь большую часть ремонтов выполняем самостоятельно. В результате в 2019 году мы получили больше техники на линии с меньшими затратами на ремонт и, как следствие, рост производственных и экономических показателей», — отметили в «Кузбассразрезугле».

Для Распадской угольной компании сегодня основной проблемой является не цена на уголь (РУК добывает угли коксующихся марок), а возможность транспортировки продукции. Не исключено, что компании может потребоваться отгружать часть продукции на запад с отрицательной маржинальностью. «Сегодня я бы сказал, что цены [на уголь] находятся на достаточно нормальном уровне, при этом из реальных проблем у нас есть проблемы с вывозом на восток. Сейчас, в марте, обсуждается на уровне правительства механизм квотирования», — приводит слова Сергея Степанова информагентство ТАСС.

«Южный Кузбасс» производит как энергетические, так и коксующиеся угли, антрацит и РСI, и широкая продуктовая линейка позволяет снизить риски. Конечно, направления поставок угольной продукции «Южного Кузбасса» определяет конъюнктура рынка», — отмечает Игорь Ритиков. Но в первую очередь обеспечиваются предприятия Группы «Мечел»: уголь коксующихся марок поставляется на «Мечел-Кокс» и «Москокс», энергетических — на Южно-Кузбасскую ГРЭС.

При этом компании удается не допустить значительного роста себестоимости продаж за счет сокращения издержек и реализуемых мероприятий по снижению остатков угольной продукции на складах.

Влияние фактора пандемии коронавируса на добычу и продажу угля в 2020 году

В «Каракан Инвесте» исходят из того, что сама по себе эпидемическая ситуация для угольщиков не страшна — это результат кризиса на рынке с 2019 года.

«С момента объявления пандемии цены на уголь не изменились — по-прежнему на минимумах, и мы не ждем, что ситуация значительно ухудшится. Опасения вызывает период восстановления угольного рынка. Угольный рынок цикличен, с 2000-х годов продолжительность периода спада и периода роста на нашем рынке составляет около трех лет. Замедление глобальной экономики, вызванное пандемией, может увеличить срок восстановления и угольного рынка», — считают в компании.

«Угольная продукция «Южного Кузбасса» традиционно поставляется на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, Южная Корея, Тайвань, Индонезия). В настоящее время значительных изменений в структуре сбыта в связи с ограничительными мерами по коронавирусной инфекции нет. В то же время «Южном Кузбассе» создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции на предприятиях угольной компании», — говорит Игорь Ритиков.

Таким образом, по мнению угольщиков-практиков, глобальная пандемия все-таки является для угольной отрасли явлением временным, и стала просто звеном в цепи падения рынков сбыта в Европе, недоступности премиальной Азии, несговорчивости РЖД.

После визита в регион первого вице-премьера Андрея Белоусова было подписано долгожданное соглашение между РЖД и угольными компаниями Кузбасса. Церемония состоялась 23 марта 2020 года в Москве. ОАО «РЖД» обязуется обеспечить транспортировку 64 млн тонн кузбасского угля в северо-западном направлении, в том числе 50,35 млн тонн — в адрес российских портов Северо-Запада, 13,6 млн тонн — во внутрироссийском сообщении. В южном направлении ОАО «РЖД» готово до конца года перевезти более 21,1 млн тонн каменного угля, в том числе не менее 9,41 млн тонн — на экспорт в направлении российских портов Азово-Черноморского бассейна и 11,73 млн тонн — во внутрироссийском сообщении. «Это ровно столько же, сколько было вывезено в прошлом году», — приводит слова губернатора Сергея Цивилёва его пресс-служба. Цивилёв подчеркнул, что по предложению правительства Кузбасса в соглашение было включено условие о том, что запланированный объем перевозок будет обеспечен при создании стимулирующих мер, включая скидки на железнодорожные тарифы. По текущим условиям соглашения, все перевозки в морские порты Черного, Азовского и Балтийского морей угледобывающие компании будут оплачивать со скидкой 12,8%. «Мы будем добиваться увеличения размера скидки. Рассчитываю, что решения по этому вопросу будут приняты в ближайшие дни», — отметил губернатор Цивилёв.

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