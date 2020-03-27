COVID-19: сводка оперативного штаба Новосибирской области

По состоянию на вечер 26 марта в Новосибирской области по-прежнему выявлено только пять случаев заражения коронавирусом. Состояние четырех пациенток оценивается врачами как удовлетворительное, у пятой медики диагностируют состояние средней тяжести.

Под медицинским наблюдением, по данным регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19 находится 4359 жителей Новосибирской области, недавно вернувшиеся в Россию или контактировавшие с инфицированными. Признаков ОРВИ у них не обнаружено. Снято с наблюдения 1420 человек.

За прошедшие сутки заболели ОРВИ и гриппом 2 822 человека, из них госпитализировано 57 человек.

Напомним, в Новосибирском метро в связи с угрозой коронавируса изменится режим работы.

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