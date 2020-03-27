Новосибирский предприниматель Дмитрий Стакановский пришел в аграрный бизнес пять лет назад. До этого он, юрист по образованию, занимался консалтингом.

В 2015 году было создано крестьянское (фермерское) хозяйство, которое и возглавил Дмитрий. Спустя четыре года, в 2019-м, был создан сельхозкооператив «МИР», в который вошли 10 сельскохозяйственных производителей, в том числе и Дмитрий Стакановский, возглавивший это объединение. Предприниматель встретился с «Континентом Сибирь» и рассказал о том, что привело его в сельскохозяйственный бизнес и что способствовало его успешности.

Про начало

— В сельскохозяйственный бизнес я пришел в 2015 году, до этого занимался консалтингом, оказанием юридических услуг. В том году это началось как хобби, и тогда было заложено 5 гектаров облепиховых садов. Сейчас у нас уже около 300 гектаров садов. Облепиха теперь занимает не очень большие площади, мы перешли на другую культуру — жимолость. Спрос на эту ягоду большой, и по всей России сейчас ее много выращивают, но больше всего — мы, в этом году — 220 гектаров в Кыштовском районе.

В Минсельхозе поначалу, конечно, удивились, что где-то на севере области сады разводим, но культуры, которые мы выбрали, хорошо переживают перепады температуры от –50 °С до +50 °С. Сначала немного пугали расстояния, но сейчас привыкли, да и дорога до Кыштовки очень хорошая, и от райцентра ехать несколько минут. Большая часть наших садов расположена недалеко от дороги, что немаловажно.

Про объемы

— Учитывая, что есть большой спрос именно на жимолость, мы пришли к тому, что нужны большие площади посадок. Подтолкнули к этому также и санкции — основным поставщиком этой ягоды в Россию раньше была Польша. Кроме того, эта культура высоко экспортно ориентирована.

Большой объем производства объясняется еще и тем, что переработка рентабельна только начиная с определенного количества — от 20 тонн ягоды за сезон. Иначе придется отдавать перекупщикам, которые предлагают чуть выше себестоимости производства.

Сейчас у нас около 300 гектаров площадей (жимолость — 227, смородина черная — 30, черноплодная рябина (арония) — 20, облепиха — 32), из которых плодоносящими в прошлом году были 10 гектаров жимолости, в следующем планируем ввести еще 10 гектаров жимолости, и есть еще около 20 гектаров черноплодной рябины (аронии).

В этом году планируем собрать минимум 12 тонн жимолости и аронии тонн 15. Все планируем отдать в переработку. У нас есть своя морозильная камера, рассчитанная на 40 тонн, и еще одна примерно такого же объема, осенью ее будем монтировать.

Чтобы камеры не простаивали, мы в прошлом году создали заготовительную контору, куда люди приносили ягоду — клубнику, малину, голубику. В этом году у нас появился рефрижератор, который сможет ездить по деревням и соседним районам (Венгеровскому, Чановскому) и забирать ягоду у людей на месте. Теперь им не придется ради того, чтобы сдать 20 литров, ехать в райцентр или выходить на трассу.

Планируем таким образом собрать еще около 8 тонн дикорастущей ягоды. Считаю, что восстановление заготконтор, пусть по закупу дикоросов или иных излишков сельхозпродукции у населения, — это значительная поддержка для развития сельских территорий.

Про переработку

— Планы у нас, конечно, большие. Хотим выйти на объемы 700–800 тонн ягоды за сезон. Конечно, тогда уже понадобятся комбайны и другая техника. Ну и, конечно, хотели бы заняться переработкой: сами делать варенье, джемы, конфитюры различных объемов — и стеклянные банки, и маленькие упаковки для авиакомпаний, железнодорожного транспорта — там есть большой спрос.

Хотим сделать свою заморозку, пока фасуем в мешки по 25 килограммов. Но будет линия для упаковки ягод по 400 граммов, что привычно для большинства покупателей.

Про экcпорт

— У нас уже есть заявки из Тайваня, из Японии — оттуда приезжала делегация, мы проводили с ними встречи. У них эта ягода очень популярна, они и употребляют ее в сыром виде, и делают из нее все вплоть до леденцов. Эта ягода выводит тяжелые радикалы. Но площадь у страны небольшая, и поэтому посадки этой ягоды занимают не больше 100 гектаров, и они вынуждены ее где-то еще закупать.

Также большой плюс у нас в том, что мы находимся в экологически чистом районе, где поблизости нет ни заводов, ни множества автомобилей. С одной стороны, далековато находимся от Новосибирска, с другой — экологическая чистота дает плюсы в том числе и для экспорта. Ну и, конечно, новый закон об органическом земледелии дает возможность получить органический сертификат, что на наших экспортных возможностях также скажется положительно. А на экспорт мы планируем отправлять значительную долю потому, что у нас, к сожалению, пока еще не все понимают, что ягоды должны постоянно присутствовать в рационе. Медики советуют употреблять 25 кг в год. А за рубежом это хорошо понимают.

Про трудности

— Наверное, как и для большинства сельхозпроизводителей, главная трудность — это недоступность кредитов. Банк тоже, конечно, можно понять — откуда у начинающего предпринимателя, фермера залоговое обеспечение под такие суммы. Мы столкнулись с этой проблемой и, как и все производители, начали всю эту историю вопреки, а не благодаря.

Также мы столкнулись с отсутствием техники для садов, которую производили бы у нас в стране. У нас никакой специализированной техники нет. Ну а так как ее не производят, то мы на нее и господдержку раньше не могли получить. Почти все, что приобретено, — это Беларусь, Польша и недавно у нас появился культиватор производства Испании. А импортная техника не подлежит возмещению, не субсидируется потому, что не произведена на территории России. Раньше было еще хуже — возмещали только то, что ты приобрел на территории Новосибирской области.

Хорошо, что в прошлом году губернатор Андрей Травников это положение изменил, и теперь технику можно приобретать по всей территории России, нам стало немного попроще.

Проблема с кадрами, конечно, есть. Первый год было особенно сложно, сейчас уже проще — сами формируют сезонные бригады, человек 50–60, приходят к нам на работу. Постоянно, круглый год, работает человек 10. Но это разнорабочие, трактористы. Со специалистами сложнее, например, с агрономом. Даже пытались этот вопрос решать при помощи аутсорсинга. Сейчас ведем переговоры с Колыванским аграрным техникумом, с другими вузами, чтобы хотя бы на время практики получить себе молодого специалиста. Мы готовы и жилье предоставить, и зарплату нормальную дать, и направить на обучение в Алтайский край, где есть НИИ, специализирующийся по садам.

Про господдержку

— Мы участвовали в программе поддержки от областного минсельхоза для начинающих фермеров, получили грант, приобрели трактор, другую технику — подспорье достаточно хорошее.

Те федеральные программы господдержки, в которых мы участвуем, нас сильно выручают, конечно: по закладке садов, по уходу и так далее. Работает это следующим образом: мы из своих средств весь год все финансируем — покупку посадочного материала, выплату заработной платы и прочее, а в конце года отчитываемся, и по результату нам компенсируют часть наших затрат. Так, в прошлом году нам компенсировали 55–60% расходов. Словом, программы господдержки реально помогают. Но под них не попадают те, кто не хочет работать официально. И здесь АИР (Агентство инвестиционного развития Новосибирской области), а именно Центр компетенций в области сельского хозяйства АИР, открытый в прошлом году, и мог бы взять на себя эту функцию — объяснять таким предпринимателям, что «в белую» работать выгоднее, тогда государство тебе помогает в решении многих вопросов.

СППК «МИР»

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«Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

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