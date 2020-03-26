Закон о поддержке семей с детьми, предложение по внесению изменений в федеральное законодательство о банкротстве и обращение к президенту РФ о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести» — эти и другие важные вопросы рассмотрели на сессии депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 26 марта.

Поддержка семей с детьми

Сразу в двух чтениях региональные парламентарии приняли закон «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Он регламентирует ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в размере 6018 рублей. Выплаты производятся одному из родителей в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты

Выплату будут получать 38 782 ребенка, их начнут начислять с 1 января 2020 года.

«Принят очень важный закон по мерам дополнительной соцподдержки, о чем было сказано президентом России Владимиром Путиным, — отметил председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. — Сегодня мы экстренно провели заседание комитета и в двух чтениях приняли закон о мерах соцподдержки детям от 3 до 7 лет. Почему мы действуем оперативно — потому что необходимо провести еще ряд мероприятий, принять подзаконные акты».

Добросовестные поставщики не должны пострадать

Депутаты Законодательного собрания приняли обращение о совершенствовании федерального законодательства в сфере несостоятельности (банкротства) — к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

Поводом для обращения послужила ситуация банкротства крупной торговой сети «Холидей», заложниками которой стали около 200 предприятий из Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края и других регионов России, поставлявшие продукцию для магазинов. «Континент Сибирь» ранее достаточно подробно освещал ситуацию вокруг этой компании.

«В рамках дела о банкротстве предпринимаются действия по возврату денежных платежей, произведенных поставщикам за поставленный ими товар, реализованный через торговую сеть, — сообщила заместитель председателя комитета Законодательного собрания по бюджетной, финансово­экономической политике и собственности Ирина Диденко. — Конкурсный управляющий обратился в суд с требованием признать сделки недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. При этом товар произведен, реализован, и вернуть его производителю невозможно».

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу конкурсного управляющего. Сейчас его обращение рассматривается во второй инстанции.

«Удовлетворение этих требований неизбежно повлечет за собой ухудшение финансового положения товаропроизводителей, а также пагубно отразится на финансовом положении их работников, — подчеркнула Ирина Диденко. — В целом в компаниях, поставляющих продукцию в сети «Холидей» и получивших оплату в спорный период, заняты около 16 тысяч человек. Подобные ситуации затрагивают интересы широкого круга граждан, мы должны обезопасить наших товаропроизводителей, в том числе и путем внесения изменений в закон о банкротстве Наряду с закреплением особенностей банкротства для банков, застройщиков, стратегических предприятий необходимо также прописать особенности банкротства ретейлеров, связанные в том числе и с особым статусом сторон».

С целью недопущения подобной ситуации в будущем депутаты предложили рассмотреть возможность установления в Федеральном законе от 26 октября 2002 года № 127­ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» особенности банкротства торговых сетей — ретейлеров. Предлагается вписать в закон следующие понятия: «торговая сеть (ретейлер)»; «обычная хозяйственная деятельность» — для торговых сетей (ретейлеров) и критерии отнесения к такой деятельности; «профессиональный кредитор» (кредитные и некредитные финансовые организации, в частности, микрофинансовые, кредитные кооперативы, ломбарды, страховые организации, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам) и «непрофессиональный кредитор» (поставщики­производители товара).

По мнению Ирины Диденко, предлагаемые изменения позволят усовершенствовать государственное регулирование процедур банкротства, будут способствовать поддержанию платежеспособности, а также возможности финансового оздоровления самого банкротящегося предприятия, обеспечению стабильности экономики и улучшению делового климата.

Прославить мужество и стойкость

Еще одним важным итогом сессии Законодательного собрания Новосибирской области стало принятие обращения к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».

«В годы Великой Отечественной войны Новосибирск был мощным индустриальным центром, обеспечивающим фронт и всю страну сотнями видов важнейшей продукции, — отметил Игорь Гришунин. — Он стал крупнейшим центром эвакуации. Только в первые месяцы войны в наш город эвакуировали 31 завод оборонной промышленности, четыре научно­исследовательских института, восемь строительно­монтажных трестов, учреждения культуры. За труд во время Великой Отечественной войны тысячи новосибирцев награждены орденами и медалями. Присвоение Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести» позволит прославить мужество и стойкость тружеников тыла и увековечить их трудовой подвиг».

Напомним, что 1 марта 2020 года президент РФ подписал федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», и 12 марта он вступил в силу. Согласно этому закону звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко заметил, что Новосибирск может получить почетное звание одним из первых. «Мы, наверное, самыми первыми подаем такое ходатайство, закон об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести» только 1 марта вступил в силу. Новосибирск заслужил это почетное звание», — отметил депутат.

«Мы получили заключение Академии наук, где перечислены все трудовые подвиги наших земляков. На новосибирских предприятиях было выпущено более 25 миллионов снарядов, каждый четвертый самолет. Радиостанции с маркой завода «Электросигнал» были широко известны на всех фронтах, обеспечивали радиосвязью все самолеты, треть танков, более 36 тысяч частей пехоты и артиллерии. Я встречался почти со всеми коллективами предприятий, которые работали в годы Великой Отечественной войны. Везде эта инициатива была поддержана. На сегодня собрано 56 тысяч подписей. Уверен, что Новосибирск получит это почетное звание, и таким образом будет восстановлена историческая справедливость», — подчеркнул первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

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