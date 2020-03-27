25 марта президент России Владимир Путин анонсировал в телеэфире меры поддержки, которые получат предприятия малого и среднего бизнеса в связи со сложными экономическими условиями, спровоцированными пандемией коронавируса в мире. Как относятся к этим мерам представители бизнес-сообщества Новосибирска и какие ещё мероприятия по выходу из кризиса они считают важными – в материале «Континента Сибирь».

Оценка предпринимательских ассоциаций

Среди мер поддержки предпринимателей, оглашенных Владимиром Путиным во время выступления 25 марта – налоговые каникулы на 6 месяцев для предприятий наиболее пострадавших отраслей, снижение страховых взносов за работников с 30% до 15%, отсрочка страховых взносов для микропредприятий, а также пролонгация кредитов на 6 месяцев для компаний, испытывающих финансовые трудности, и защита их от банкротства путем наложения моратория на действия кредиторов в этом направлении. Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка в ходе прошедшего 26 марта брифинга отметил, что на региональном уровне ведется актуализация линейки всех действующих мер государственной поддержки. «Совместно с бизнес-сообществом мы ведем проработку обоснованных предложений по поддержке разных отраслей. Наша задача – обеспечить нормальную работу предприятий и организаций региона», — пояснил Сергей Сёмка.

Ранее в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» руководители общественных организаций предпринимателей поддержали ряд озвученных президентом мер, дали свою оценку возможности их реализации и предложили свое видение решения проблем бизнеса.

Глава межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин поддержал введение льгот по налогам для бизнеса, но при этом увидел в этом возможность возникновения сложностей с реализацией социальных обязательств. «Власть сможет обеспечить социальные обязательства учителям, врачам? С одной стороны, мы освободим бизнес от налогов, с другой – за счет чего будет питаться бюджетная отрасль? Здесь нужно искать какой-то баланс интересов, компромисс, который устроит всех», — считает Сергей Карпекин.

По мнению собеседника «Континента Сибирь», главный вопрос по налоговым каникулам будет заключаться в том, компенсирует ли федеральный бюджет регионам их потери. Ведь иначе региональный минфин просто не сможет закрыть дыры в своем бюджете. Поэтому сейчас важно решить, какие меры выработает Новосибирская область и как федерация пойдет навстречу в возмещении выпадающих доходов, — уверен глава МАРП.

Еще одна сложность, по мнению Сергея Карпекина, заключается в том, что на кризис, связанный с коронавирусом, наложился кризис курса доллара и цен на нефть. Поэтому трудно будет достоверно определить, что именно больше всего повлияло на ухудшении экономической и финансовой ситуации той или иной компании. А оказывая помощь только компаниям, пострадавшим от коронавируса, можно столкнуться с вопросами со стороны других субъектов бизнеса. К тому же, не до конца понятно, какие сферы бизнеса можно однозначно признать наиболее пострадавшими, а какие менее, и как в связи с этим будет оказываться поддержка.

«Сейчас уже ясно, что помогать надо не только туристическим и авиа-компаниям. Считаю, например, что гостиничный бизнес очень сильно сейчас страдает, хоть про него и мало говорят. Мероприятия повально отменяются, снимаются брони с номеров. Для этого бизнеса ситуация патовая, ведь он фактически только начал развиваться. И даже несмотря на то, что сфера ритейла ощущает некий всплеск на фоне ажиотажа, я думаю, за ним пойдет падение: на этом скажется удаленная работа, вынужденные отпуска граждан и прочее», — отметил Сергей Карпекин.

В целом, позитивные решения, принятые властью, по мнению Сергея Карпекина, могут иметь неожиданные последствия. Так, например, отсрочки платежей могут повлечь цепочку проблем в экономике, в том числе некоторые участники рынка смогут «под шумок» уйти от своих обязательств. Да и сама отсрочка выплат, к примеру, по кредитам полностью не отменяет этих платежей в дальнейшем и возникает вопрос, смогут ли компании справиться с возросшим долгом?

Кроме того, скептически относится собеседник «Континента Сибирь» к объявленной выходной неделе с 30 марта по 3 апреля. «Непонятно, чем обусловлена эта мера. Возможно, так государство хочет временно снизить нагрузку на медицину. Или это «репетиция» вероятного в будущем более длительного карантина? Ясно одно, что далеко не все предприятия будут готовы оплатить этот простой в работе», — заключил Сергей Карпекин.

Впрочем, меры поддержки бизнеса не исчерпываются тем, о чем говорил Владимир Путин. Глава Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Соколов поделился с «Континентом Сибирь» мерами поддержки бизнеса, которые уже зафиксированы в проекте постановления правительства РФ, но которые не прозвучали в обращении президента 25 марта.

«Первое, что сделано сегодня на государственном уровне – введены ограничения на все плановые и внеплановые проверки бизнеса. Второе – государство предоставило отсрочку по оплате арендных платежей за имущество, которое принадлежит государству», — рассказал Сергей Соколов.

Есть в проекте и меры прямой поддержки, отметил глава регионального отделения «Опоры России» – в частности, в виде смягчение убытков наиболее пострадавшим отраслям. Ими названы общественное питание, туризм, транспорт, выставочная и конгрессная деятельность. То есть то, где предполагается большой трафик людей. Кроме того, государство планирует оказывать прямую финансовую поддержку на расширение производства компаниям, производящим востребованные медицинские изделия – маски и дезинфицирующие средства. Также будут упрощены правила по госзакупкам, что должно упростить порядок для малого и среднего бизнеса при закупке у единственного поставщика.

Сергей Соколов положительно оценил и введение в стране отсрочки страховых платежей в фонды заработной платы, анонсированные президентом, и назвал эту меру особенно выгодной для предприятий, соблюдающих закон и выплачивающих п «белую» зарплату.

Напомним, что в стране введут налоговые каникулы для пострадавших отраслей по всем налогам, кроме НДС. «Опора России» передала первому заместителю председателя правительства РФ свою инициативу – сделать отсрочку оплаты НДС по заявлению компании на 3-6 месяцев.

«Это серьезные деньги, которые уходят из оборота российских компании. Что касается Новосибирской области, то мы передали обращение в правительство Новосибирской области по конкретной мере — снижению налоговой нагрузки за счет снижения ставки УСН для малого и среднего бизнеса. Подобная практика есть, например, в Томской области, Челябинске, Хакасии», — рассказал Сергей Соколов.

Освободившиеся средства компаний, по мнению собеседника «Континента Сибирь», как минимум, понадобятся для стабилизации выплат зарплат или для реинвестирования в новые технологии и продукцию в случае, если бизнесу придется приспосабливаться и менять продуктовые линейки.

Среди других предложений «Опоры России» в текущей ситуации — снижение банковской комиссии в системе эквайринга и перенос сроков перехода на обязательную маркировку товаров.

Для консультационной помощи бизнесменам на базе отделения «Опоры России» в Новосибирске появится Центр антикризисной поддержки предпринимателей. Предложение о его создании организация, по словам ее руководителя, направит в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО.

Чем недоволен бизнес?

В то же время многие сибирские предприниматели в разговоре с «КС» достаточно скептически оценили меры, озвученные президентом страны. «На мой взгляд, это имитация принятых мер. Заметьте, в обращение к нации по ситуации с коронавирусом упомянули даже борьбу с выводом капитала — нужно было как можно больше «собрать лайков». На самом деле, государство, на мой взгляд, в очередной раз выкрутилось за чужой счет — не был объявлен режим ЧС (соответственно не включен режим «форс-мажора», позволяющего приостановить исполнение некоторых обязательств), а вместе этого, с барского плеча все были отправлены на отдых за чужой счет! Причем государственных работников никто не отправил», — сетует основатель крупной омской сети «Шаурмастер», амбассадор проекта «Мой Бизнес» Юрий Шиян.

«Думаю, что многие из любителей Путина с восторгом восприняли его речь. Но давайте разберемся. Что из прозвучавшего — для бизнеса? Снижение страховых взносов и отсрочка по налогам. При этом, уж извините, но в США совсем другое отношение к бизнесу, в том числе малому. Да, они еще не приняли этот закон, но — думаю, примут, и главное — посмотрите, как они заботятся о своих предприятиях. Нисколько не сомневаюсь, что и прозвучавшее 25 марта — буквально революция, но сегодня этого мало, и действительность в ближайшие месяцы может оказаться куда серьезнее… Что ж, многие работники лишатся работы, а многие собственники лишатся бизнеса. А вот эта неделя, которую граждане, несомненно, потратят на закупки товаров и услуг — это нормально? Мы получим лишь ухудшение среды, в которой коронавирус будет распространяться. На мой взгляд, требуются куда более серьезные и ответственные меры», — считает экс-глава комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

Стоит отметить, что наибольший негатив предпринимателей действительно был вызван объявлением следующей недели выходной. «Давно я так не была озадачена. Отправить людей на каникулы… Пусть бизнес загнется, даже не попытавшись подняться. Такого решения я даже придумать не могла», — эмоционально отметила в соцсетях основатель новосибирской сети клиник «Здравица» Наталья Сухарева.

«Решение о нерабочей неделе — это практически убийство малого и среднего бизнеса в России. Вся Европа угробила свой малый бизнес. Жертв от этого будет и уже есть намного больше, чем жертв от коронавируса. Мы пошли тем же путем», — комментирует основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Руководитель новосибирского digital-агентства Wow Николай Глухих также считает, что неделя простоя может оказаться критичной с точки зрения бизнеса. «Про запрет на проверки — я думаю, что это просто хорошо сочетается с тем, что госслужащие будут по домам сидеть и им неудобно кого-то проверять. Что касается запрета на банкроства — это значит, что теперь нам, видимо, придется еще тщательнее проверять всех контрагентов, потому что это же отличный повод для «кидка», когда банкротить тебя нельзя и ничего не страшно», — резюмирует собеседник издания.

Расстановка приоритетов

Впрочем, многие представители бизнеса предлагают не сгущать краски в и без того непростой ситуации. «Что касается озвученных мер, понятно, что все и всегда хотят меры масштабнее, но нужно исходить из экономического положения России и наших возможностей. В любом случае бизнесу сейчас придется сложно, особенно малому и среднему, но будем надеяться, что это ненадолго, и ситуация в течении ближайшего месяца нормализуется. Главное, чтобы люди были сознательными, и предстоящую выходную неделю провели дома, на самоизоляции», — резюмирует генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Орлова, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка

— По нашей оценке, в результате объявленных длительных выходных промпроизводство может снизиться в апреле на 10% в годовом исчислении в апреле, однако на потреблении это отразится в гораздо меньшей степени – мы ожидаем, что оно снизится не более чем на 5%. Что касается социальной политики и кредитных каникул: в период пандемии минимальные выплаты по пособию по безработице вырастут с 8 до 12 тыс. рублей в месяц. Граждане, которые находятся на больничном или лишились более 30% своих доходов, смогут временно приостановить выплаты как по ипотеке, так и по неипотечным кредитам. Мы считаем, что эта мера не представляет большого риска для банковского сектора – учитывая важность кредитной истории, россияне показывают хорошую дисциплину при обслуживании долга, и мы не ожидаем существенного скачка в росте проблемной задолженности в розничном сегменте.

Мораторий на банкротства будет наиболее ощутим для банковского сектора, который потенциально может столкнуться с сильным скачком в росте проблемной задолженности в корпоративном сегменте

Налогообложение доходов со вкладов в долгосрочной перспективе приведет к снижению стимулов для частных лиц делать сбережения посредством простых банковских продуктов, в том числе, в депозитах, и будет стимулировать рост интереса к инвестициям на финансовых рынках. Однако в свете недавнего обвала мировых финансовых рынков, мы сомневаемся в том, частные инвесторы найдут в себе смелость переключить внимание на финансовые инвестиции уже в этом году. Кроме того, по российскому законодательству поправки, ухудшающие положение налогоплательщиков, могут быть имплементированы только со следующего налогового периода, то есть с января 2021 года. Если налог будет введен, эта мера, по нашим оценкам, может принести бюджету до 100 млрд рублей в год.

По поводу налоговых каникул, снижение страховых взносов и других мер поддержки бизнеса — мы считаем, что эта мера обойдется бюджету в 300-400 млрд рублей в годовом выражении. В какой-то мере эти убытки может компенсировать увеличение налога на доходы, полученные в форме дивидендов и уходящие на офшорные счета. По крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Насчет моратория на банкротства — пока не ясно, как эта мера будет оформлена юридически, но мы считаем, что она будет наиболее ощутима для банковского сектора, который потенциально может столкнуться с сильным скачком в росте проблемной задолженности в корпоративном сегменте.

Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров

— Сегодня государство вынуждено принимать наилучшие из плохих решений. Ситуация в любом случае тяжелая и из нее нет позитивного для всех граждан и всей экономики выхода. Задача пока состоит в том, чтобы уменьшить негатив.

В отношении вкладчиков основой удар для них, на мой взгляд, не столько финансовый, сколько психологический. В последние семнадцать лет, с момента создания АСВ, государство обращалось с ними очень бережно и старалось не ущемлять их права. Сейчас картина изменилась, и они это почувствуют.

Тем не менее, резкого изменения сберегательного поведения россиян и их отношений к вкладам и банкам мы не ожидаем. Во-первых, потому, что им некуда идти — фондовый рынок сейчас лихорадит так, что банковские вклады на этом фоне выглядят тихой гаванью, даже если за стоянку в этой гавани будет взыматься процент.

Ужесточение правил в любом случае влияет на рынок, но бегства вкладчиков из банков ожидать не стоит

Во-вторых, банки в ближайшее время скорее всего начнут повышать в ставки — тренд на их снижение уже прошел и в начале марта статистика регулятора это зафиксировала. Предположим, что у вас вклад 2 млн рублей. Налог, скорее всего, будет взиматься только с тех доходов, которые получены со второго миллиона. В этом случае дополнительный доход от повышения процентной ставки на 0,5% перевесит платежи по НДФЛ.

Сейчас мы пока вынуждены рассуждать в ситуации неопределенности. Неясно, будут ли распространены налоги на уже имеющиеся вклады, или только на новые? Неясно, будет ли распространяться налогообложение на эскроу-счета?

Какие последствия это вызовет? Конечно, ужесточение правил в любом случае влияет на рынок, но бегства вкладчиков из банков ожидать не стоит. Возможно, часть рублевых вкладов перейдет в другую валюту — не столько из-за налогов, сколько из-за кризиса. В целом эти решения, по нашей оценке, сделают вкладчиков более мобильными. Они будут чаще перемещать средства из вкладов в ценные бумаги и наоборот, будут тщательнее следить за рынком.

Но, повторюсь, для более точных прогнозов нужно сначала увидеть этот закон на бумаге, а не только с телевизионного экрана.

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