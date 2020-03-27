Кто кого поддержит в текущей экономической ситуации в России?

Марина Цурмаст, Федор Туров, Александр Корнев и Дмитрий Катаев
 
Власти Новосибирской области совместно с бизнес-сообществом проведут проработку обоснованных предложений по поддержке разных отраслей экономики. Фото из архива ассоциации МАРП

25 марта президент России Владимир Путин анонсировал в телеэфире меры поддержки, которые получат предприятия малого и среднего бизнеса в связи со сложными экономическими условиями, спровоцированными пандемией коронавируса в мире. Как относятся к этим мерам представители бизнес-сообщества Новосибирска и какие ещё мероприятия по выходу из кризиса они считают важными – в материале «Континента Сибирь».

Оценка предпринимательских ассоциаций

Среди мер поддержки предпринимателей, оглашенных Владимиром Путиным во время выступления 25 марта – налоговые каникулы на 6 месяцев для предприятий наиболее пострадавших отраслей, снижение страховых взносов за работников с 30% до 15%, отсрочка страховых взносов для микропредприятий, а также пролонгация кредитов на 6 месяцев для компаний, испытывающих финансовые трудности, и защита их от банкротства путем наложения моратория на действия кредиторов в этом направлении. Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка в ходе прошедшего 26 марта брифинга отметил, что на региональном уровне ведется актуализация линейки всех действующих мер государственной поддержки. «Совместно с бизнес-сообществом мы ведем проработку обоснованных предложений по поддержке разных отраслей. Наша задача – обеспечить нормальную работу предприятий и организаций региона», — пояснил Сергей Сёмка.

Ранее в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» руководители общественных организаций предпринимателей поддержали ряд озвученных президентом мер, дали свою оценку возможности их реализации и предложили свое видение решения проблем бизнеса.

Глава межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин поддержал введение льгот по налогам для бизнеса, но при этом увидел в этом возможность возникновения сложностей с реализацией социальных обязательств. «Власть сможет обеспечить социальные обязательства учителям, врачам? С одной стороны, мы освободим бизнес от налогов, с другой – за счет чего будет питаться бюджетная отрасль? Здесь нужно искать какой-то баланс интересов, компромисс, который устроит всех», — считает Сергей Карпекин.

Позитивные решения, принятые властью, по мнению Сергея Карпекина, могут иметь неожиданные последствия. Так, например, отсрочки платежей могут повлечь цепочку проблем в экономике

По мнению собеседника «Континента Сибирь», главный вопрос по налоговым каникулам будет заключаться в том, компенсирует ли федеральный бюджет регионам их потери. Ведь иначе региональный минфин просто не сможет закрыть дыры в своем бюджете. Поэтому сейчас важно решить, какие меры выработает Новосибирская область и как федерация пойдет навстречу в возмещении выпадающих доходов, — уверен глава МАРП.

Еще одна сложность, по мнению Сергея Карпекина, заключается в том, что на кризис, связанный с коронавирусом, наложился кризис курса доллара и цен на нефть. Поэтому трудно будет достоверно определить, что именно больше всего повлияло на ухудшении экономической и финансовой ситуации той или иной компании. А оказывая помощь только компаниям, пострадавшим от коронавируса, можно столкнуться с вопросами со стороны других субъектов бизнеса. К тому же, не до конца понятно, какие сферы бизнеса можно однозначно признать наиболее пострадавшими, а какие менее, и как в связи с этим будет оказываться поддержка.

«Сейчас уже ясно, что помогать надо не только туристическим и авиа-компаниям. Считаю, например, что гостиничный бизнес очень сильно сейчас страдает, хоть про него и мало говорят. Мероприятия повально отменяются, снимаются брони с номеров. Для этого бизнеса ситуация патовая, ведь он фактически только начал развиваться. И даже несмотря на то, что сфера ритейла ощущает некий всплеск на фоне ажиотажа, я думаю, за ним пойдет падение: на этом скажется удаленная работа, вынужденные отпуска граждан и прочее», — отметил Сергей Карпекин.

В целом, позитивные решения, принятые властью, по мнению Сергея Карпекина, могут иметь неожиданные последствия. Так, например, отсрочки платежей могут повлечь цепочку проблем в экономике, в том числе некоторые участники рынка смогут «под шумок» уйти от своих обязательств. Да и сама отсрочка выплат, к примеру, по кредитам полностью не отменяет этих платежей в дальнейшем и возникает вопрос, смогут ли компании справиться с возросшим долгом?

Кроме того, скептически относится собеседник «Континента Сибирь» к объявленной выходной неделе с 30 марта по 3 апреля. «Непонятно, чем обусловлена эта мера. Возможно, так государство хочет временно снизить нагрузку на медицину. Или это «репетиция» вероятного в будущем более длительного карантина? Ясно одно, что далеко не все предприятия будут готовы оплатить этот простой в работе», — заключил Сергей Карпекин.

Сергей Соколов положительно оценил и введение в стране отсрочки страховых платежей в фонды заработной платы, анонсированные президентом

Впрочем, меры поддержки бизнеса не исчерпываются тем, о чем говорил Владимир Путин. Глава Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Соколов поделился с «Континентом Сибирь» мерами поддержки бизнеса, которые уже зафиксированы в проекте постановления правительства РФ, но которые не прозвучали в обращении президента 25 марта.

«Первое, что сделано сегодня на государственном уровне – введены ограничения на все плановые и внеплановые проверки бизнеса. Второе – государство предоставило отсрочку по оплате арендных платежей за имущество, которое принадлежит государству», — рассказал Сергей Соколов.

Есть в проекте и меры прямой поддержки, отметил глава регионального отделения «Опоры России» – в частности, в виде смягчение убытков наиболее пострадавшим отраслям. Ими названы общественное питание, туризм, транспорт, выставочная и конгрессная деятельность. То есть то, где предполагается большой трафик людей. Кроме того, государство планирует оказывать прямую финансовую поддержку на расширение производства компаниям, производящим востребованные медицинские изделия – маски и дезинфицирующие средства. Также будут упрощены правила по госзакупкам, что должно упростить порядок для малого и среднего бизнеса при закупке у единственного поставщика.

Сергей Соколов положительно оценил и введение в стране отсрочки страховых платежей в фонды заработной платы, анонсированные президентом, и назвал эту меру особенно выгодной для предприятий, соблюдающих закон и выплачивающих п «белую» зарплату.

Напомним, что в стране введут налоговые каникулы для пострадавших отраслей по всем налогам, кроме НДС. «Опора России» передала первому заместителю председателя правительства РФ свою инициативу – сделать отсрочку оплаты НДС по заявлению компании на 3-6 месяцев.

«Это серьезные деньги, которые уходят из оборота российских компании. Что касается Новосибирской области, то мы передали обращение в правительство Новосибирской области по конкретной мере — снижению налоговой нагрузки за счет снижения ставки УСН для малого и среднего бизнеса. Подобная практика есть, например, в Томской области, Челябинске, Хакасии», — рассказал Сергей Соколов.

Освободившиеся средства компаний, по мнению собеседника «Континента Сибирь», как минимум, понадобятся для стабилизации выплат зарплат или для реинвестирования в новые технологии и продукцию в случае, если бизнесу придется приспосабливаться и менять продуктовые линейки.

Среди других предложений «Опоры России» в текущей ситуации — снижение банковской комиссии в системе эквайринга и перенос сроков перехода на обязательную маркировку товаров.

Для консультационной помощи бизнесменам на базе отделения «Опоры России» в Новосибирске появится Центр антикризисной поддержки предпринимателей. Предложение о его создании организация, по словам ее руководителя, направит в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО.

Чем недоволен бизнес?

В то же время многие сибирские предприниматели в разговоре с «КС» достаточно скептически оценили меры, озвученные президентом страны. «На мой взгляд, это имитация принятых мер. Заметьте, в обращение к нации по ситуации с коронавирусом упомянули даже борьбу с выводом капитала — нужно было как можно больше «собрать лайков». На самом деле, государство, на мой взгляд, в очередной раз выкрутилось за чужой счет — не был объявлен режим ЧС (соответственно не включен режим «форс-мажора», позволяющего приостановить исполнение некоторых обязательств), а вместе этого, с барского плеча все были отправлены на отдых за чужой счет! Причем государственных работников никто не отправил», — сетует основатель крупной омской сети «Шаурмастер», амбассадор проекта «Мой Бизнес» Юрий Шиян.

По мнению Юрия Шияна. речь идет не о мерах, а об имитации принятых мер. Фото с личной страницы в Instagram

«Думаю, что многие из любителей Путина с восторгом восприняли его речь. Но давайте разберемся. Что из прозвучавшего — для бизнеса? Снижение страховых взносов и отсрочка по налогам. При этом, уж извините, но в США совсем другое отношение к бизнесу, в том числе малому. Да, они еще не приняли этот закон, но — думаю, примут, и главное — посмотрите, как они заботятся о своих предприятиях. Нисколько не сомневаюсь, что и прозвучавшее 25 марта — буквально революция, но сегодня этого мало, и действительность в ближайшие месяцы может оказаться куда серьезнее… Что ж, многие работники лишатся работы, а многие собственники лишатся бизнеса. А вот эта неделя, которую граждане, несомненно, потратят на закупки товаров и услуг — это нормально? Мы получим лишь ухудшение среды, в которой коронавирус будет распространяться. На мой взгляд, требуются куда более серьезные и ответственные меры», — считает экс-глава комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

По мнению Сергея Дьячкова, предложенных мер недостаточно

Стоит отметить, что наибольший негатив предпринимателей действительно был вызван объявлением следующей недели выходной. «Давно я так не была озадачена. Отправить людей на каникулы… Пусть бизнес загнется, даже не попытавшись подняться. Такого решения я даже придумать не могла», — эмоционально отметила в соцсетях основатель новосибирской сети клиник «Здравица» Наталья Сухарева.

«Решение о нерабочей неделе — это практически убийство малого и среднего бизнеса в России. Вся Европа угробила свой малый бизнес. Жертв от этого будет и уже есть намного больше, чем жертв от коронавируса. Мы пошли тем же путем», — комментирует основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

По мнению Николая Глухих, в условиях ограничения на банкротства теперь нужно будет тщательнее проверять всех контрагентов

Руководитель новосибирского digital-агентства Wow Николай Глухих также считает, что неделя простоя может оказаться критичной с точки зрения бизнеса. «Про запрет на проверки — я думаю, что это просто хорошо сочетается с тем, что госслужащие будут по домам сидеть и им неудобно кого-то проверять. Что касается запрета на банкроства — это значит, что теперь нам, видимо, придется еще тщательнее проверять всех контрагентов, потому что это же отличный повод для «кидка», когда банкротить тебя нельзя и ничего не страшно», — резюмирует собеседник издания.

Расстановка приоритетов

Впрочем, многие представители бизнеса предлагают не сгущать краски в и без того непростой ситуации. «Что касается озвученных мер, понятно, что все и всегда хотят меры масштабнее, но нужно исходить из экономического положения России и наших возможностей. В любом случае бизнесу сейчас придется сложно, особенно малому и среднему, но будем надеяться, что это ненадолго, и ситуация в течении ближайшего месяца нормализуется. Главное, чтобы люди были сознательными, и предстоящую выходную неделю провели дома, на самоизоляции», — резюмирует генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Орлова, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка

— По нашей оценке, в результате объявленных длительных выходных промпроизводство может снизиться в апреле на 10% в годовом исчислении в апреле, однако на потреблении это отразится в гораздо меньшей степени – мы ожидаем, что оно снизится не более чем на 5%. Что касается социальной политики и кредитных каникул: в период пандемии минимальные выплаты по пособию по безработице вырастут с 8 до 12 тыс. рублей в месяц. Граждане, которые находятся на больничном или лишились более 30% своих доходов, смогут временно приостановить выплаты как по ипотеке, так и по неипотечным кредитам. Мы считаем, что эта мера не представляет большого риска для банковского сектора – учитывая важность кредитной истории, россияне показывают хорошую дисциплину при обслуживании долга, и мы не ожидаем существенного скачка в росте проблемной задолженности в розничном сегменте.

Мораторий на банкротства будет наиболее ощутим для банковского сектора, который потенциально может столкнуться с сильным скачком в росте проблемной задолженности в корпоративном сегменте

Налогообложение доходов со вкладов в долгосрочной перспективе приведет к снижению стимулов для частных лиц делать сбережения посредством простых банковских продуктов, в том числе, в депозитах, и будет стимулировать рост интереса к инвестициям на финансовых рынках. Однако в свете недавнего обвала мировых финансовых рынков, мы сомневаемся в том, частные инвесторы найдут в себе смелость переключить внимание на финансовые инвестиции уже в этом году. Кроме того, по российскому законодательству поправки, ухудшающие положение налогоплательщиков, могут быть имплементированы только со следующего налогового периода, то есть с января 2021 года. Если налог будет введен, эта мера, по нашим оценкам, может принести бюджету до 100 млрд рублей в год.

По поводу налоговых каникул, снижение страховых взносов и других мер поддержки бизнеса — мы считаем, что эта мера обойдется бюджету в 300-400 млрд рублей в годовом выражении. В какой-то мере эти убытки может компенсировать увеличение налога на доходы, полученные в форме дивидендов и уходящие на офшорные счета. По крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Насчет моратория на банкротства — пока не ясно, как эта мера будет оформлена юридически, но мы считаем, что она будет наиболее ощутима для банковского сектора, который потенциально может столкнуться с сильным скачком в росте проблемной задолженности в корпоративном сегменте.

Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров

— Сегодня государство вынуждено принимать наилучшие из плохих решений. Ситуация в любом случае тяжелая и из нее нет позитивного для всех граждан и всей экономики выхода. Задача пока состоит в том, чтобы уменьшить негатив.

В отношении вкладчиков основой удар для них, на мой взгляд, не столько финансовый, сколько психологический. В последние семнадцать лет, с момента создания АСВ, государство обращалось с ними очень бережно и старалось не ущемлять их права. Сейчас картина изменилась, и они это почувствуют.

Тем не менее, резкого изменения сберегательного поведения россиян и их отношений к вкладам и банкам мы не ожидаем. Во-первых, потому, что им некуда идти — фондовый рынок сейчас лихорадит так, что банковские вклады на этом фоне выглядят тихой гаванью, даже если за стоянку в этой гавани будет взыматься процент.

Ужесточение правил в любом случае влияет на рынок, но бегства вкладчиков из банков ожидать не стоит

Во-вторых, банки в ближайшее время скорее всего начнут повышать в ставки — тренд на их снижение уже прошел и в начале марта статистика регулятора это зафиксировала. Предположим, что у вас вклад 2 млн рублей. Налог, скорее всего, будет взиматься только с тех доходов, которые получены со второго миллиона. В этом случае дополнительный доход от повышения процентной ставки на 0,5% перевесит платежи по НДФЛ.

Сейчас мы пока вынуждены рассуждать в ситуации неопределенности. Неясно, будут ли распространены налоги на уже имеющиеся вклады, или только на новые? Неясно, будет ли распространяться налогообложение на эскроу-счета?

Какие последствия это вызовет? Конечно, ужесточение правил в любом случае влияет на рынок, но бегства вкладчиков из банков ожидать не стоит. Возможно, часть рублевых вкладов перейдет в другую валюту — не столько из-за налогов, сколько из-за кризиса. В целом эти решения, по нашей оценке, сделают вкладчиков более мобильными. Они будут чаще перемещать средства из вкладов в ценные бумаги и наоборот, будут тщательнее следить за рынком.

Но, повторюсь, для более точных прогнозов нужно сначала увидеть этот закон на бумаге, а не только с телевизионного экрана.

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