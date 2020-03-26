26 марта прошла сессия Законодательного собрания Новосибирской области. Депутаты поделились своей оценкой послания президента России Владимира Путина, а также положением дел в экономике.

«Ситуация очень серьезная. Понятно, что малому и среднему бизнесу трудно. Но здесь нужно учитывать те преференции и льготы, которые были вчера озвучены президентом. Это и снижение социальных взносов с 30 до 15%, и прекращение на полгода приема заявлений по банкротству. Будет пролонгация кредитов, отсрочка по налогам, — перечислил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — Неделю всем миром переживем».

В свою очередь заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко признал, что заявление президента прозвучало для него «как гром среди ясного неба». «Я не говорю о неделе отдыха. Речь о той поддержке, которую государство берет на себя. Предусмотрена поддержка на всех уровнях. Возникает вопрос, а справится ли оно (государство) с такой нагрузкой? Но поскольку об этом говорит президент, значит, это взвешенное решение, и оно будет исполнено. Я в то же время услышал требование к губернаторам – исполнение всех указов под персональную ответственность. Поэтому нисколько не сомневаюсь в реализации», — отметил Валерий Ильенко.

Стоит отметить, что в Новосибирской области на сегодня официально пятеро заболевших COVID-19, все они вернулись из Европы и все находятся в удовлетворительном состоянии. Поэтому ситуация с короновирусом в регионе находится под контролем. Такой вывод сделал председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Гришунин. «С 30 марта будет принято дополнительное распоряжение о плановом лечении в медицинских учреждениях. Сейчас я рекомендовал бы людям только в экстренном порядке заниматься здоровьем и все плановые мероприятия на какое-то время отложить. Это же касается всех вопросов, связанных с получением справок для оформления льгот, пособий. Тем более, президент сказал, что определен период, когда в этих справках нет необходимости», — отметил Гришунин.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил 26 марта, что предложенные президентом меры — своевременные. «Особо я бы отметил мораторий на прием заявлений по процедуре банкротства. К сожалению, уже есть сигналы по активизации рейдеров, которые хотят воспользоваться ситуацией. Я со своей стороны хотел бы обратиться к нашему банковскому и финансовому сообществу. Я надеюсь, что финансисты и банкиры подойдут с пониманием к ситуации, и не будут предъявлять жесткие штрафные санкции к своим заемщикам. Ситуация в некоторых отраслях действительно очень непростая. Новосибирск, как город торговли и услуг, транспорта, это чувствует. Ко мне уже обращались предприниматели за поддержкой. Нами разработан комплекс региональных мер. С учетом установок президента мы их дополнительно проработаем и вынесем на обсуждение», — отметил глава региона.

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