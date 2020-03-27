ГК «Sky Group» ввела дополнительные меры по противодействию рискам распространения коронавируса

Как отмечают в группе компаний, все деловые поездки сотрудников сведены к минимуму. В офисах компаний приняты меры усиленного контроля гигиены, ежедневно в начале рабочего дня сотрудники проводят контроль температуры. Тем, у кого имеются признаки любых простудных заболеваний, предстоит работать на дому.

«Температура измеряется у рабочих и технических сотрудников, занятых непосредственно на строительных площадках, — комментирует президент группы компаний Владимир Литвинов. — Доступ на территории строек тем, у кого она повышена, закрыт. Особое внимание мы уделили работе управляющей компании. Жилищно-эксплуатационная компания «Левобережная» три раза в день проводит дополнительную санитарную обработку общедомовых помещений — подъездов лестничных клеток, лифтов. На стенах перед лифтовыми кабинами можно увидеть время проведения дезинфекций. Наша компания внимательно следит за всеми рекомендациями и действует в соответствии с ситуацией».

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