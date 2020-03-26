Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести изменения в федеральный закон «О банкротстве».

26 марта прошла сессия Заксобрания Новосибирской области. Ключевые темы заседания: закрепление ежемесячных выплат для нуждающихся семей с детьми, поддержка инициативы присвоить Новосибирску статус «Город трудовой доблести» и обращение к федеральным властям с просьбой внести законодательные поправки для поддержки малого и среднего бизнеса.

Региональный бизнес-омбудсмен, член политсовета «Единой России» Николай Мамулат напомнил, что банкротство крупного ритейлера «Холидей» поставило в сложное положение небольшие компании-поставщики. Напомним, что «Континент Сибирь» ранее достаточно подробно освещал ситуацию вокруг этой компании. Конкурсный управляющий оспорил все сделки, которые прошли за месяц до введения процедуры банкротства предприятия. Теперь поставщики должны вернуть деньги для формирования так называемой «конкурсной массы», но свой товар назад они получить не смогут – он продан. На пострадавших от банкротства предприятиях работает около 16 тысяч человек. «Будет проводиться работа и с другими регионами России, с их региональными парламентами, чтобы они поддержали обращение Законодательного Собрания Новосибирской области, – говорит Николай Мамулат. – Чтобы предвосхитить возможные ситуации банкротств других ритейлеров с негативными последствиями для поставщиков, спасти малый и средний бизнес, нужно принимать изменения в закон о банкротстве».

Также на сессии депутаты проголосовали за закрепление ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Это одна из социальных инициатив, о которой говорил президент в послании Федеральному собранию. Семья будет получать по 6018 рублей при среднедушевом доходе ниже 11 738 рублей. «Заксобрание продолжает планомерную работу по воплощению идей послания в жизнь, – прокомментировал законопроект председатель комитета по соцполитике Игорь Гришунин. – Забота о семьях с детьми – главный приоритет для областной власти».

Также ЗС поддержало инициативу регионального отделения ЕР и обратилось с ходатайством к президенту России присвоить Новосибирску звание «Город трудовой доблести».

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