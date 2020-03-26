Президент Сибирской ассоциация автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев направил президенту РФ письмо с просьбой принять ряд мер для поддержки предприятий транспортной отрасли.

Вячеслав Трунаев, возглавляющий Сибирскую ассоциацию автомобильных перевозчиков (СААП) направил президенту России письмо, в котором перечисляет меры для стабилизации экономической ситуации в сфере автомобильных грузоперевозок.

Он предлагает ввести мораторий на взимание транспортного налога, а также на действие системы «Платон», приостановить взыскание задолженности по банковским кредитам и лизинговым платежам, в случае введения на территории России режима чрезвычайной ситуации, а также снизить розничную цену на дизельное топливо на 25%.

Это уже не первое обращение СААП к властям. Так, 11 марта сибирские перевозчики направили министру транспорта РФ Евгению Дитриху открытое письмо по поводу дефицита бортовых устройств в системе «Платон».

Напомним, новосибирский депутат предложил заморозить цены на основные продукты питания.

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