Банк Акцепт подключился к системе быстрых платежей

Новый онлайн-сервис появился в банке недавно и уже понравился клиентам.

Система быстрых платежей банка Акцепт — это быстрая и удобная система Интернет-платежей, позволяющая отправлять денежный перевод по номеру телефона со счета на счет между разными банками моментально. Немаловажно, что в Банке Акцепт минимальная комиссия всего 10 рублей, что примерно в пять раз меньше, чем по другим видам переводов.

Особенно актуально то, что система быстрых платежей (СБП) – это онлайн-сервис, поэтому у клиентов нет необходимости идти в банк и осуществлять платежи можно круглосуточно, 7 дней в неделю. Платежи по кредитам, ЖКХ, оплата госуслуг, штрафов ГИБДД – все это доступно в приложении «Акцепт-онлайн» или Интернет-банке.

Подробности по телефону 8 800 100 27 37 или на сайте банка.

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