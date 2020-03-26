Минобороны построит в Новосибирске инфекционный центр

До конца апреля министерство обороны РФ построит в Новосибирске модульный инфекционный центр для борьбы с коронавирусом.

О строительстве 16 модульных инфекционных центров в регионах в четверг на заседании правительства РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров: Одинцово, Подольск, Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск, Оренбург, Улан-Удэ, Уссурийск. До 15 мая завершить строительство оставшихся восьми центров общей емкостью 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске», — приводит слова министра РИА «Новости». Для строительства центров российское правительство планирует выделить 8,8 млрд рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин попдписал распоряжение о выделении из резервного фонда федерального правительства 1,4 млрд рублей для учреждений, подведомственных Роспотребнадзору. «Средства пойдут в первую очередь на расширение работ по созданию вакцин, а также тестированию и выбору эффективных лекарств из числа тех, которые вновь разрабатываются, и уже существующих», — пояснил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, средства, в первую очередь, предназначены для новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также саратовского НИИ «Микроб».

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