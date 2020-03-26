В Красноярском крае второй месяц сохраняется повышенный уровень задолженности по зарплате

В Красноярском крае растет количество работников, не получивших вовремя зарплату, и предприятий-должников. Самая болезненная сфера — строительство. Эксперты называют эту ситуацию объяснимой после решений об изменении принципов функционирования отрасли. Но в свете новой экономической реальности есть риск, что долги будут расти и дальше.

В Красноярском крае второй месяц сохраняется повышенный уровень задолженности по заработной плате. По состоянию на 1 марта невыплаченными остаются 112 млн рублей — вдвое больше, чем на ту же дату год назад. Это чуть ниже, чем долг на 1 февраля, который составлял 124,7 млн рублей. Однако за тот же месяц выросло число и предприятий-должников (с 26 до 29), и работников, не получивших вовремя положенные деньги (свыше 3 тыс человек, прирост почти 35%). Об этом свидетельствую данные Красноярскстата.

Как сообщал «Континент Сибирь», уровень задолженности постепенно рос на протяжении прошлого года, но резкий скачок произошел в его завершении. Если на 1 марта 2019 года долг был 61,5 млн рублей, то на 1 декабря уже свыше 94 млн рублей.

На сегодня чуть больше 35% задолженности приходится на сферу строительства, чуть меньше того же показателя — на обрабатывающие производства. Долги по отраслям сельского хозяйства, обеспечения электроэнергией, добычи полезных ископаемых и транспорта находятся на уровне 5-10 млн рублей. Небольшой уровень задолженности отмечается также в сферах образования, водоснабжения и управления недвижимостью.

Депутат Законодательного собрания Алексей Кулеш рассказал, что не удивлен, что в списке отраслей-должников на первом месте стоит строительная. «Те меры, которые государство приняло в прошлом году для наведения порядка на рынке и защиты прав дольщиков, безусловно, правильные. Однако оборотной стороной является ухудшение положения ряда строительных компаний, вплоть до угрозы их банкротства. Понятно, что следствием этого процесса может быть и рост задолженности перед работниками. Поэтому ситуация объяснима, и есть надежда, что по мере налаживания ситуации на строительном рынке показатель просроченной задолженности по зарплате тоже придет к придет к прежним невысоким цифрам», — ожидает он.

В то же время, по словам Кулеша, сегодня существуют опасения роста задолженности из-за проблем, с которыми столкнулся бизнес в связи с карантинными мероприятиями, спровоцированными коронавирусом.

«Принимаемые краевыми властями санитарные меры не вызывают у меня вопросов. Но об экономических мерах слышать, к сожалению, пока не приходилось. Поэтому депутаты будут поднимать этот вопрос на сессиях — от поддержки целых отраслей в разных формах до помощи отдельным физическим лицам, ставшим задолжниками данной ситуации», — отметил парламентарий.

Депутат Законодательного собрания края на протяжении четырех созывов, а ныне издатель «Красноярской газеты» Олег Пащенко напротив, с удивлением узнал о росте задолженности. «Красноярский край закончил прошлый год с большим профицитом бюджета. Мы много говорим о том, что край мог бы получать еще больше при более справедливом распределении налогов, ведь большая часть сегодня уходит в Москву. Но и при сегодняшнем профиците таких ситуаций возникать не должно. Несмотря на то, что речь идет о коммерческих структурах, такое несоответствие все же бросается в глаза», — считает собеседник издания.

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