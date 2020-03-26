ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам

Банк в числе первых заявил о разработке комплекса мер помощи своим клиентам, пострадавшим от COVID-19.

По условиям созданной банком программы, все заемщики, которые ушли на больничный в результате заражения коронавирусной инфекцией, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Подтверждающие факт заболевания больничные листы будут приниматься банком дистанционно, через контакт-центр, визиты в офис банка в данном случае не нужны. Эта услуга активируется автоматически по факту обращения клиента и после получения необходимых документов. Банк уже получил первые обращения клиентов и начал по ним работу.

Клиенты ВТБ также сохраняют возможность воспользоваться оформленными страховыми программами, дающими возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с госпитализацией или временной нетрудоспособностью.

Банк также готов оказать поддержку остальным заемщикам, понесшим финансовые потери в результате распространения коронавируса и уже сейчас готов предложить им программы реструктуризации кредитов.

Напомним, региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом 25 марта объявил о том, что в Новосибирской области выявлен ещё один случай заражения COVID-19.

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