ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам

Банк в числе первых заявил о разработке комплекса мер помощи своим клиентам, пострадавшим от COVID-19.
По условиям созданной банком программы, все заемщики, которые ушли на больничный в результате заражения коронавирусной инфекцией, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Подтверждающие факт заболевания больничные листы будут приниматься банком дистанционно, через контакт-центр, визиты в офис банка в данном случае не нужны. Эта услуга активируется автоматически по факту обращения клиента и после получения необходимых документов. Банк уже получил первые обращения клиентов и начал по ним работу.
Клиенты ВТБ также сохраняют возможность воспользоваться оформленными страховыми программами, дающими возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с госпитализацией или временной нетрудоспособностью.
Банк также готов оказать поддержку остальным заемщикам, понесшим финансовые потери в результате распространения коронавируса и уже сейчас готов предложить им программы реструктуризации кредитов.
Напомним, региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом 25 марта объявил о том, что в Новосибирской области выявлен ещё один случай заражения COVID-19.