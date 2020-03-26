Андрей Травников сообщил о продлении в Новосибирской области школьных каникул до 12 апреля

Губернатор Новосибирской области сообщил об изменении режима работы детских садов и об ограничении в работе развлекательных учреждений. Его слова приводит пресс-служба областного правительства.

Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область в числе первых объявила о начале школьных каникул, как для общеобразовательных школ, так и для средних профессиональных образовательных организаций. Губернатор также рассказал о том, что решением минобра установлены каникулы для вузов и об изменении режима работы детских садов.

«Сейчас действует режим свободного посещения, каждый родитель принимает решение отправлять ребенка в детский сад или нет. Полностью детские сады закрывать мы не рекомендуем, потому, что часть предприятий остаются в работе. Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами», — отметил губернатор.

Также он подчеркнул, что уже ограничена работа государственных и муниципальных учреждений культуры, того же власти будут требовать и от частных компаний, занимающихся организацией досуга.

«По выходным дням следующей недели – я призываю всех работодателей прислушаться к обращению президента (он говорил о необходимости вести себя дисциплинированно и ответственно) и оставить в работе только те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность и управляемость на территории региона или являются стратегическими для России. Но даже руководителям этих предприятий я напоминаю: в-первую очередь, мы должны заботиться о наших коллегах в возрасте старше 65 и даже 60 лет. Надо обеспечить для таких людей условия максимальной безопасности и, по возможности, обеспечить их работу в дистанционном режиме, удалённо», – подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом 25 марта объявил о том, что в Новосибирской области выявлен ещё один случай заражения COVID-19.

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