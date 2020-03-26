Новосибирский губернатор прокомментировал обращение Владимира Путина

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал свою оценку мер, изложенных в обращении президента России Владимира Путина к гражданам России 25 марта.

«Я призываю всех работодателей прислушаться к обращению президента (он говорил о необходимости вести себя дисциплинированно и ответственно) и оставить в работе только те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность и управляемость на территории региона или являются стратегическими для Российской Федерации», — сказал глава региона. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области. Губернатор также предложил рассмотреть возможность дистанционной работы для сотрудников старше 65 лет, вне зависимости от того, чем занимается предприятие. При этом глава региона подчеркнул, что все органы власти на следующей неделе будут продолжать работать. «Управляемость регионов, муниципалитетов остается на полном контроле», — добавил Андрей Травников.

Также губернатор призвал жителей региона более внимательно отнестись к представителям старшего поколения, которые считаются наиболее уязвимыми для коронавируса. Кроме того, Андрей Травников сообщил о разработке мер по защите регионального бизнеса. В ближайшее время они будут обнародованы и вынесены на обсуждение с новосибирским бизнес-сообществом. Глава региона отдельно отметил планируемый мораторий на прием заявлений по процедуре банкротства. «К сожалению, уже есть сигналы по активизации, прямым текстом скажу, некоторых рейдеров, которые хотят воспользоваться ситуацией: как говорится, «кому война, кому мать родна», — сказал губернатор. Андрей Травников призвал банкиров «подойти с пониманием к ситуации» и не применять жестких мер в отношении заемщиков.

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