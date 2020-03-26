COVID-19 отправил на каникулы студентов томского политеха

Студенты и преподаватели Томского политехнического университета уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля.
Томский политехнический университет на дистанционное обучение перешел с 17 марта. С 28 марта, согласно приказа министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, вышедшего после обращения президента Владимира Путина, ТПУ, как и все вузы страны, уйдет на внеочередные каникулы.
«Технические мощности ТПУ способны поддерживать полноценный учебный процесс в онлайн столько, сколько понадобится, как бы ни сложилась ситуация. Однако наш главный приоритет сегодня — безопасность и сохранение здоровья наших студентов, преподавателей и сотрудников. Нерабочая неделя — действенная мера, которая поможет снизить риски распространения опасной инфекции, но важно соблюдать в это время все правила профилактики и по возможности сократить социальные контакты», — сказал первый проректор ТПУ Андрей Яковлев.
Он также сообщил, что во время внеочередных каникул в университете будет обеспечено безопасное функционирование всех объектов инфраструктуры.
Напомним, на дистанционное обучение временно решено перевести и профессиональные образовательные учреждения Алтайского края.