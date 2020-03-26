Образовательные учреждения Алтая переходят на дистанционное обучение

Следом за вузами Алтая, на дистанционное обучение временно решено перевести и профессиональные образовательные учреждения края, сообщается на сайте краевой администрации.

Министерство образования и науки Алтайского края совместно с компанией «Академия-Медиа» проработали вопрос развертывания цифровой среды для региона. Профессиональные образовательные организации Алтая в настоящее время самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и дистанционных учебных занятий.

Ресурсы компании «Академия-Медиа» позволят проводить обучение для любых профессий и специальностей среднего профессионального образования, а также разрабатывать собственные задания и курсы.

Напомним, учреждения культуры Алтайского края из-за угрозы распространения коронавируса с 24 марта временно приостановили работу с посетителями.

Ранее об информатизации Алтайского края в интервью «КС» рассказывал министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов

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