“Континент Сибирь” продолжает серию материалов, в которых мы рассказываем о том, какие меры предпринимают компании в регионе для минимизации угрозы распространения коронавируса для своих клиентов и сотрудников. На этот раз мы решили рассмотреть телекоммуникационный бизнес и одного из его крупнейших игроков в Новосибирской области — компанию «Новотелеком».

Компания «Новотелеком», входящая в состав «ЭР-Телеком Холдинга» и работающая в Новосибирске под брендами «Электронный город», «Электронный город Бизнес», «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», анонсировала меры по защите сотрудников и абонентов от коронавируса в середине марта.

По словам руководителя службы маркетинговых коммуникаций «Новотелекома» Дмитрия Мишина, в компании не проводят оффлайн-совещания с участием более 5 человек, сокращают количество контактов между своими сотрудниками. Большинство совещаний теперь проходит в режиме онлайн, благодаря наличию различных платформ, позволяющих это делать.

В обязательном порядке на двухнедельный карантин отправляются сотрудники, которые приехали из-за границы.

У сотрудников есть возможность работать в удаленном режиме за исключением тех, чье присутствие в офисе должно быть обязательным с точки зрения обеспечения качества представляемых оператором услуг. Все остальные могут работать дистанционно на усмотрение руководителей структурных подразделений.

В офисах компании были также усилены меры санитарной обработки, а также размещены дезинфицирующие средства, которыми могут воспользоваться сотрудники.

В компании отмечают, что все меры принимали исключительно по своей собственной инициативе. «Для нас главное — забота о здоровье сотрудников. Нам также важно минимизировать возможное распространение коронавируса», — поясняет Дмитрий Мишин. По его словам, самый главный вирус, который сегодня есть — вирус неизвестности и тревожного ожидания. Поэтому самое главное с одной стороны — не наводить панику, а с другой стороны — не быть covid-диссидентами, отрицая наличие в стране вируса и проблемы, связанные с ним.

«По состоянию на сегодня в нашем понимании указанных мер достаточно, но ситуация меняется каждый день. Поэтому мы мониторим ситуацию, держим руку на пульсе, смотрим, что изменилось, и при необходимости вносим изменения в тот комплекс мер, который мы обозначили изначально», — отмечает Дмитрий Мишин. По его словам, 1 апреля «Новотелеком» будет праздновать свой очередной день рождения, однако впервые в своей истории все будет проходить исключительно в онлайне.

Стоит отметить, что телеком-отрасли сравнительно повезло с тем, что в отличие от автосалонов, ресторанов или отелей, работа с клиентами происходит дистанционно. Клиенты оставляют заявку в режиме онлайн или по телефону, и у них нет необходимости посещать офис оператора. Поэтому обеспечить эпидемиологическую безопасность в этом случае проще.

Примечательно, что несмотря на то, что в Новосибирской области компании все чаще отправляют сотрудников на дистанционный режим работы, значительной нагрузки на сети оператор пока не отмечает. По словам Дмитрия Мишина, рост действительно есть и составляет 10% относительно среднего уровня, однако в «Новотелекоме» его связывают с другими «некороновирусными» факторами, в частности с недавним релизом популярной компьютерной игры, которую абоненты компании качают преимущественно с официального сайта.

В головном «ЭР-Телеком Холдинге» также внимательно следят за ситуацией и уже анонсировали ряд мер для абонентов. «Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией коронавируса. Нам важно максимально эффективно помочь нашим пользователям и сотрудникам справиться с этой потенциальной угрозой», — отметил через пресс-службу президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. По его словам, «ЭР-Телеком» до 30 апреля поднимет скорость доступа в интернет до 100Мбит\сек без доплаты, откроет бесплатный доступ к образовательному и развлекательному телевизионному контенту, а также организует подключение новых пользователей к сервисам компании за 24 часа с момента обращения. Также «ЭР-Телеком Холдинг» и компания «Форпост» 24 марта анонсировали разработку модуля определения защитных масок на лице. Предполагается, что решение помогает оперативно фиксировать появление людей без средств индивидуальной защиты на территории офисов и производств.

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