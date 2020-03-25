В Омске выделены дополнительные средства для дезинфекции детских садов и школ

Более 9 миллионов рублей будут выделены из резервного фонда администрации Омска для предотвращения распространения на территории города коронавирусной инфекции.
Средства в размере 9 миллионов 47 тысяч рублей были выделены по распоряжению мэра города Омска Оксаны Фадиной. На них будут приобретены дополнительно дезинфицирующие средства и бесконтактные термометры к тем, что уже приобретались ранее.
Денежные средства будут направлены муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования — это 183 детских сада, 152 школы и 20 учреждений дополнительного образования.
С 23 марта у школьников Омска начались каникулы. В большинстве школ они продлятся до конца текущего марта, а затем дети перейдут на дистанционное обучение.
Напомним, Сергей Меняйло 24 марта принял решение о создании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СФО.