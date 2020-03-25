Кузбасс заключил договор с РЖД соглашение о перевозке кузбасского угля в 2020 году

Соглашение, подписанное в Москве, обеспечивает транспортировку кузбасского угля в северо-западном направлении.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали 23 марта соглашение о вывозе угля железнодорожным транспортом в северо-западном и южном направлениях в 2020 году.

Соглашение предусматривает транспортировку 64 миллионов тонн угля в северо-западном направлении. В том числе речь идет о перевозке 50,35 миллионов тонн угля в российские порты северо-запада страны, а еще 13,6 миллионов тонн – внутри России.

В южном направлении ОАО «РЖД» до конца 2020 года перевезет более 21,1 миллиона тонн угля, в том числе не менее 9,41 миллиона – на экспорт в российские порты Азово-Черноморского бассейна и 11,73 миллиона тонн.

По условиям соглашения на все перевозки в морские порты Балтийского, Черного и Азовского морей угледобывающие компании иметь скидку 12,8%. «Мы будем добиваться увеличения размера скидки», — сказал Сергей Цивилев, добавив, что этот вопрос будет решен в ближайшие дни.

Напомним, 24 марта полпред создал штаб по борьбе с коронавирусом.

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