Сергей Меняйло провел заседание группы по противодействию незаконным финансовым операциям

На заседании в полпредстве рассматривали вопросы выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере банкротства и незаконных финансовых операций иностранных граждан.

Сергей Меняйло подчеркнул на сегодняшнем совещании, что выявление и пресечения преступлений в сфере банкротства стало актуальным не только для России в целом, но и, конкретно для Сибирского федерального округа.

«Процедуры банкротства недобросовестными субъектами хозяйственной деятельности используются не для оздоровления, а для извлечения дополнительной прибыли», – сказал полпред. Он добавил, что нужны эффективные решения в преодолении складывающейся негативной ситуации, так как обстановка в этой сфере остается сложной.

Другой темой обсуждения стала выработка мер мер по снижению рисков совершения иностранными гражданами незаконных финансовых операций. Важность рассмотрения этой темы продиктована, по словам полпреда, необходимостью совершенствования миграционных режимов.

«Вопросы миграции оказывают значительное влияние на социальные и экономические отношения в стране, а также на проблемы обеспечения общественной безопасности, поэтому находятся на постоянном контроле главы государства», – заявил Сергей Меняйло.

Напомним, 24 марта полпред создал штаб по борьбе с коронавирусом.

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