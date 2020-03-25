Новосибирская область возобновила экспорт пшеницы в Монголию

Новосибирская область, впервые с 2018 года, в марте восстановила поставки пшеницы в Монголию. Экспортерам были выданы фитосанитарные сертификаты для отправки по железной дороге первой партии, весом чуть более 7 т.

О возобновлении продажи новосибирской пшеницы в Монголию сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, где зерно проходило экспертизу. Всего за март текущего года ведомство оформило 96 фитосанитарных сертификатов для отправки пшеницы в Монголию. По данным Россельхознадора, последние поставки пшеницы из региона в эту страну были в 2018 году, их объем тогда составил 56,4 тыс. т.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в прошлом году объемы поставки продукции АПК за пределы региона составили на 234 млн долларов. 40 % было экспортировано в Китай, 30 % в Казахстан, которые являются, по словам министра Евгения Лещенко, «стратегически важными партнерами». В текущем году общая площадь посева зерновых в регионе достигнет 1 млн 464 тыс. га.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.