С 24 марта абоненты МТС – физические лица могут принимать входящие вызовы, когда на счете недостаточно средств и номер попал в блокировку.
Ранее, чтобы поддержать абонентов в сложное время эпидемиологической ситуации в мире и действующих ограничений на пересечение границ, МТС обнулил стоимость звонков на ряд номеров. Бесплатными стали вызовы на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны.
Также во многих регионах оператор еще в начале марта предложил услугу для проверенных (более трех месяцев) абонентов-физлиц, предложив снизить лимит отключения связи до минут 300 рублей на срок до четырех месяцев. Но эту услугу нужно было подключать вручную. Сейчас же МТС объявил о том, что готов принимать входящие звонки от любых операторов по всей России в условиях финансовой блокировки. Этот сервис предоставляется всем, каких-то дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется.
Также МТС будет предоставлять доступ к ТВ и домашнему интернету в России при нулевом балансе до 30 апреля. Штрафы и пени за этот период не будут начисляться, фактически пользователи могут рассчитывать на отсрочку платежа.
Эксперты считают, что такие меры не должны повлиять на рынок услуг связи.