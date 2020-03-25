В Красноярском крае выросли цены на сахар

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва подвело еженедельные итоги по состоянию цен на основные продукты питания.

Наиболее серьезный рост цен на сахар-песок в Красноярском крае был зафиксирован в Республике Тыва — там он подорожал сразу на 7 рублей и теперь 1 кг сахара стоит 40 рублей 36 копеек. Почти настолько же (6,17 руб.) поднялась цена на сахар в Хакасии — до 38 рублей 57 копеек. В целом по Красноярскому краю цена на этот продукт выросла по состоянию на 23 марта на 4 рубля 44 копейки — до 36, 95 рублей.

Цены выросли также на некоторые виды овощей и фруктов — так в Республике Тыва лук подорожал на 6,09 рубля, а в Хакасии выросла цена на помидоры -на 5 рублей за один килограмм. Кроме того, в этой республике подорожали и макаронные изделия — на 3рубля 75 копеек, а Тыве выросла цена на муку — на 5,63 рубля. В целом по Красноярскому краю стали дороже яблоки (+5,88 рубля) и морковь (+9,28 рубля).

Снизились за прошедший период цены на свежие огурцы — в целом по краю на 9 рублей 35 копеек, в Хакасии на 9,92 рубля и сразу на 15,56 в Республике Тыва. Также упали цены на колбасу (-1,65 рубля), пшено (-2,28 рубля) и на сметану (-1,22 рубля).

Напомним, в Красноярском крае фонд капитального ремонта отчитался о работе в прошлом году: работы прошли более чем в 1,5 тысяч. многоквартирных домов.

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